Xbox : Abonnés Game Pass, utilisateurs Xbox Live, pénuries de Series X|S, Microsoft parle chiffres

Microsoft vient de faire le point sur ses résultats financiers, y compris ceux de sa branche jeu vidéo, quelques jours à peine après le dernier bad buzz en date de cette dernière. Et de toute évidence, les choses vont plutôt bien du côté de Redmond.

Comme il le fait régulièrement, Microsoft a communiqué et commenté ses résultats financiers au cours d'une conférence téléphonique. Cette fois, il était question du deuxième trimestre de l'année fiscale 2021. S'il était bien évidemment question de chiffres réalisés par le groupe dans son ensemble, la situation de sa branche jeu vidéo a logiquement été abordée elle aussi. Selon Satya Nadella, le PDG de Microsoft, la division Gaming de sa société a franchi la barre des 5 milliards de dollars de recettes pour la première fois de son histoire au cours de ce trimestre.

La division Gaming a enregistré une hausse de 51% de ses recettes par rapport à celles réalisées un an auparavant à la même époque. La partie Xbox Content and Services a vu ses recettes grimper de 40% grâce au Xbox Game Pass ainsi qu'aux jeux Third et First Party. En termes de découpage, 2 milliards de dollars de recettes ont été générés par le contenu Third Party tandis que les recettes liées aux jeux First Party et aux abonnements représentent 1,5 milliard de dollars de recettes.

Le Xbox Game Pass en plein essor

Du côté des services justement, Satya Nadella a révélé que le Xbox Game Pass comptabilise désormais plus de 18 millions d'abonnés, soit une augmentation de plus de 3 millions depuis septembre dernier. Et pour ce qui est du Xbox Live, la plate-forme virtuelle accueille plus de 100 millions d'utilisateurs mensuels actifs (ils étaient 90 millions en avril 2020).

Niveau hardware, Microsoft parle d'une augmentation de 86% de recettes. Logiquement, cette explosion a été portée par le lancement des Xbox Series X|S. Le groupe affirme par ailleurs que la sortie de ces consoles représente le lancement ayant rencontré le plus de succès de son histoire. Et ce, malgré de gros problèmes d'approvisionnement. Microsoft indique à ce propos que les approvisionnements en Xbox Series X|S vont continuer d'être limités "au moins jusqu'à la fin du trimestre en cours" (qui prendra fin le 31 mars prochain). Les nouvelles Xbox ne vont donc pas être en vente libre avant un moment.

Le rachat de Bethesda ? Une broutille

À noter au passage qu'au cours de ce seul trimestre, le groupe Microsoft a engrangé des bénéfices à hauteur de 15,5 milliards de dollars. Pour rappel, lorsque le géant américain a annoncé son intention de racheter la maison-mère de Bethesda en septembre dernier, il révélait que cette acquisition allait lui coûter 7,5 milliards de dollars. Au cours d'un seul trimestre, Microsoft a donc gagné plus du double de ce que l'éditeur lui a coûté.

Le groupe dirigé par Satya Nadella ne s'est donc clairement pas mis en danger en faisant une telle acquisition. Cela montre qu'il peut encore se permettre de faire des emplettes, et rend encore plus incompréhensible sa décision récente d'augmenter sensiblement les prix des différents abonnements au Xbox Live Gold (décision rapidement annulée après la grogne du public). Si l'intention de Microsoft était d'inciter les abonnés Xbox Live Gold à passer sur le Xbox Game Pass, le constructeur américain avait d'autres moyens de procéder.

Que pensez-vous de ces résultats ? Vous attendiez-vous à de tels chiffres ? Vous êtes-vous déjà procurés une Xbox Series X|S ? Si non, comptez-vous le faire ? Avez-vous du mal à trouver une console ? Êtes-vous abonnés au Game Pass ? Si oui, quel est votre avis sur le service ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.