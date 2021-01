Xbox Games With Gold : Les jeux "gratuits" de février 2021 annoncés, l'horreur à l'honneur

Chaque mois, Microsoft donne la possibilité à ses abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate de récupérer une poignée de jeux Xbox sans qu'ils aient à débourser quoi que ce soit. Et voici ce qui les attend pour le premier mois de l'année 2021.

À voir aussi : Resident Evil Village : On découvre la terrifiante démo Maiden sur PS5

Le mois de janvier touche à sa fin, c'est ainsi. Le temps de récupérer Little Nightmares, Dead Rising, The King of Fighters XIII et Breakdown sera bientôt totalement révolu. Vous pourrez passer à la suite. Et la suite, pour février 2021, c'est toujours plus de jeux gratuits, qui permettront de remettre les pendules à l'oeuvre, et de coller à l'actualité.

Question de timing

Microsoft aurait-il senti le coup ? Quelques jours après l'annonce du retour d'Indiana Jones et au lendemain d'une soirée consacrée à Resident Evil Village, le constructeur américain surfe littéralement sur la vague. Jugez-en par vous-mêmes :

Pour le mois de février 2021, les jeux Xbox "gratuits" seront donc :

Gears 5 (du 1er au 28 février) - Xbox One

Resident Evil (du 1er au 28 février) - Xbox One

Dandara: Trials of Fear Edition ( du 16 février au 15 mars) - Xbox One

Indiana Jones et le Tombeau de l'Empereur (du 1er au 15 février) - Xbox

Lost Planet 2 (du 16 au 28 février) - Xbox 360

Êtes-vous satisfaits par cette sélection ? Faites-nous part de votre réaction dans les commentaires ci-dessous !