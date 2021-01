The King of Fighters XV se dévoile en vidéos et en images, sortie en 2021

La déception n'aura été eu le temps de s'installer. Le report des annonces concernant The King of Fighters XV et du Season Pass 3 de Samurai Shodown aura été de quelques heures, puisque SNK a balancé la sauce durant la nuit.

The King of Fighters XV est donc prévu pour 2021. Le prochain prétendant de l'ancestrale série baston de SNK l'a asséné à la fin de la première bande-annonce officielle que vous pouvez découvrir ci-dessus. Celle-ci nous permet d'avoir la confirmation que le roster accueillera Shun'ei, ainsi que Kyo Kusanagi, Benimaru Nikaido, Mai Shiranui, K' et Leona - à regarder à la loupe dans notre galerie ci-dessous.

Le roi décélèrera ?

Durant la présentation, le producteur Yasuyuki Oda, producteur, et Eisuke Ogura, directeur créatif, se sont exprimé, avec le sourire, sur ce nouveau volet. Ils se veulent rassurants quant à leur intentions : permettre des combats nerveux sans oublier d'ajouter quelques nouveautés pour rendre le tout plus excitant, en se permettant certaines choses impossibles auparavant en termes visuel et sonore. Le développement est bien avancé, Ogura expliquant que l'équipe est en phase de peaufinage et d'optimisation. Mais pas un mot sur les supports visés.

De nouvelles infos seront partagées prochainement, et pas plus que la semaine prochaine, un nouveau trailer sera disponible. Petit bonus pour les fans : un court-métrage animé se prépare. Il est entre les mains de Masami Obari, réalisateur du film Fatal Fury de 1994.

En attendant plus de biscuit, on rappelle que The King of Fighters XIV Ultimate Edition vient tout juste de débarquer sur PS4.