The King of Fighters XV dévoile ses premiers personnages et nous donne rendez-vous

Si les esthètes de la castagne et du quart de cercle bien sentis pouvaient autrefois compter sur une déclinaison annuelle du très crossoversque King of Fighters, la série qui rassemble le gotha des personnages de l'ex-constructeur SNK semble désormais prendre tout son temps.

Les pugilistes désireux de retrouver dans leur meilleur forme Terry Bogard et ses copains musclés devront encore prendre leur mal en patience : après son officialisation il y a maintenant deux ans et le teasing du logo (si si) dévoilé à l'occasion de l'EVO 2019, voilà que The King of Fighters XV repointe enfin le bout de son nez.

La couronne d'épines

C'est donc aux côtés du producteur Yasuyuki Oda et du directeur créatif Eisuke Ogura que l'on découvre donc la présence au roster de Kyo, Benimaru and Shun'ei (apparu dans King of Fighters XIV), et qui occupera le rôle de personnage central dans ce quinzième opus suite chronologiquement après. CQFD. Les plus observateurs remarqueront sans doute l'évocation de Leona et K' au début de la vidéo et en tireront leurs propres conclusions...

Faute de pouvoir révéler quelque élément tangible ou croustillant, les deux rois de la baston n'hésitent pas à s'attarder sur les modifications vestimentaires des personnages bien connus de la série, précisant que Kyo pourra abandonner son iconique bandana dans certains tenues alternatives, ou que Benimaru s'affichera désormais avec un haut sans manches d'inspiration orientale.

Pour découvrir si The King of Fighters XV tiendra visuellement ses promesses, il faudra patienter jusqu'à la diffusion de la première bande-annonce digne de ce nom, officiellement attendue pour le 7 janvier prochain, en même temps que l'annonce du prochain personnage du Season Pass 3 de Samurai Shodown. J-35 les enfants.