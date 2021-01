RE:Verse, le mode multijoueur de Resident Evil Village 100% all stars annoncé

Cela faisait plusieurs jours que les joueurs, et plus particulièrement les fans de Resident Evil, se doutaient qu'il se tramait quelque chose du côté des expériences multijoueur liées à la série. En effet, Capcom a invité des fans de la saga à s'inscrire pour tenter de participer à une bêta fermée. Et l'on sait désormais ce que cette mystérieuse invitation cachait.

Comme Capcom le laissait entendre l'année dernière lors de l'annonce de la diffusion du Resident Evil Showcase de ce soir, cette émission a été le théâtre de la présentation du projet derrière la bêta fermée évoquée par l'éditeur nippon il y a quelques jours. Les personnes sélectionnées par Capcom pour participer à cette bêta fermée à la toute fin du mois pourront donc découvrir RE:Verse, le mode multijoueur qui sera proposé aux acheteurs de Resident Evil Village sur toutes les plateformes.

Et si ce mode est réservé aux possesseurs de Resident Evil Village, il ne se déroule pas du tout dans l'univers de ce dernier. Créé dans le cadre de l'anniversaire des 25 ans de Resident Evil, cette nouvelle expérimentation de Capcom en matière d'association de multijoueur compétitif et de Resident Evil permet d'incarner des personnages venus de toute la saga dans des parties en PvP.

Ils sont venus, ils sont tous là

Comme le montre la première bande-annonce de RE:Verse, les joueurs peuvent ici incarner des personnages comme Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Jill Valentine, Hunk, Chris Redfield, etc. Le tout, sur des maps créées à partir des lieux bien connus des fans de la série comme le commissariat de Raccoon City.

Et histoire de rendre l'expérience plus originale, il apparaît que lorsqu'un héros subit une certaine quantité de dégâts, il se transforme en un des non moins célèbres monstres du jeu : Nemesis, William Birkin, Jack Baker, etc. Capcom n'a pas encore indiqué comment les joueurs pourront débloquer les différents personnages jouables de ce nouveau mode. Il ne serait cependant pas étonnant qu'il prépare moult microtransactions.

À noter au passage que ce mode dispose à première vue d'un style graphique particulier qui n'est pas sans faire penser à certains types de comics. Pour rappel, Resident Evil Village sortira le 7 mai prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC.

Que pensez-vous de cette annonce ? Vous surprend-elle ? Capcom a-t-il selon vous raison d'insister à vouloir proposer des modes multijoueur compétitifs liés à Resident Evil ? Comptez-vous jouer à RE:Verse ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.