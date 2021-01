Resident Evil : Capcom ouvre les inscriptions à la bêta fermée d'un jeu "25e Anniversaire"

Capcom a annoncé hier la diffusion la semaine prochaine d'un Resident Evil Showcase intégralement consacré à Resident Evil Village et à l'actualité de la série. Grâce à un mail envoyé aujourd'hui par l'éditeur japonais, on en sait un peu plus sur une des thématiques abordées au cours de cette émission.

Les fans de Resident Evil inscrits sur la plate-forme en ligne de Capcom ont eu la surprise de recevoir un e-mail de Capcom les invitants à tenter d'obtenir une place pour participer à la bêta fermée d'un nouveau jeu "Resident Evil 25e Anniversaire." L'éditeur nippon reste très mystérieux quant à la teneur du jeu derrière cette invitation :

Pour célébrer le 25e anniversaire de la série Resident Evil, ce titre en ligne sera accessible en exclusivité pour les ambassadeurs via un bêta test fermé sur PlayStation 4 et Xbox One.



Une toute nouvelle facette de Resident Evil vous attend !

Indices, chez vous

Le site officiel de Capcom sur lequel les joueurs intéressés peuvent s'inscrire apporte quelques précisions supplémentaires concernant cette bêta. Il est visiblement question d'un jeu "d'Action multijoueur" avec des parties regroupant 4 à 6 joueurs.

D'après ce même site, il est question d'un jeu PS4-Xbox One mais ce dernier sera logiquement compatible avec la PS5 et la Xbox Series X. Et pour ce qui est des différentes phases de bêta test, Capcom indique qu'elles auront lieu entre les 27 et 31 janvier prochain. Les joueurs vont donc obtenir des informations à propos de ce nouveau titre très rapidement.

Afin de ne pas trop laisser de place au doute, Capcom précise que davantage de détails à propos de ce jeu seront révélés au cours du Resident Evil Showcase du 21 janvier prochain. Pour rappel, ce dernier débutera à 23h heure de Paris.

En quoi consiste ce nouveau jeu selon vous ? À quoi correspond la "nouvelle facette" de Resident Evil selon vous ? Est-il d'après vous question du mode multijoueur d'un titre à venir ou s'agit-il d'un nouveau jeu 100% multi à part entière ? Donnez-nous vos suppositions dans les commentaires ci-dessous.