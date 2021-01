Star Wars : EA répond à l'annonce de Lucasfilm et Ubisoft

Hier, Lucasfilm Games a révélé à la surprise générale la mise en chantier d'un nouveau jeu Star Wars chez Ubisoft. Si cette annonce a d'une certaine manière sonné comme un désaveu d'Electronic Arts, éditeur qui dispose pourtant d'un contrat d'exclusivité qui ne prendra fin qu'en 2023. Et si Lucasfilm Games a tenu à préciser qu'EA va continuer à faire partie de ses partenaires, l'éditeur américain a de son côté souhaité insister sur la chose.

À lire aussi : Loot boxes : Peter Moore prend la défense d'Electronic Arts

Quelques heures après l'annonce du développement d'un nouveau jeu Star Wars en monde ouvert chez Ubisoft Massive, Electronic Arts a publié un tweet dans lequel il revient brièvement sur sa situation vis-à-vis de la licence Star Wars. De toute évidence, l'éditeur américain va continuer à travailler sur la célèbrissime licence, et il veut que ça se sache :

✅ We love Star Wars.

✅ We look forward to continuing our partnership with Lucasfilm Games.

✅ We're making more Star Wars games.

✅ BD-1 is still the cutest.