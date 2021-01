Captain Tsubasa Rise of New Champions : Une démo disponible sur consoles

En ces temps d'incertitudes pour notre santé et notre portefeuille, il est bon de pouvoir profiter de plaisirs sans risques et sans dépenses obligatoires. Après Little Nightmares, offert sur PC, et sa suite, à essayer gratuitement sur consoles, le football grand spectacle peut s'inviter à la maison.

À voir aussi : TEST de Captain Tsubasa Rise of New Champions : Que des numéro 10 dans ma (New) Team ?

Une démo de Captain Tsubasa : Rise of New Champions est proposée sur PS4 et Nintendo Switch. Non, rien sur Steam, désolé. Cette version d'essai 100% gratuite offre, naturellement, un contenu limité, mais bien suffisant pour se faire une idée des qualités du jeu de ballon rond typé arcade développé par Tamsoft.

Cette démo inclut un didacticiel et un Match unique. Pour ce Match unique, 4 équipes sont disponibles : Nankatsu, Toho Academy, Furano et Musashi.

On rappellera au passage que les joueurs PS5 pourront également en profiter et, des fois que vous soyez totalement charmés par la proposition de ces rencontres pouvant devenir épiques grâce à l'implémentation sans accroc de cinématiques surpuissantes à l'enclenchement de la moindre capacité spéciale, il y a une ristourne.

Jusqu'au 20 janvier, sur le PlayStation Store, l'édition Standard se trouve à 35,99 euros au lieu de 59,99 euros et la Deluxe Editon (avec Pass Personnages et accessoires V Jump) à 55,99 euros au lieu de 79,99 euros.