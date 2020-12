Cyberpunk 2077 : Averti par une journaliste épileptique, CD Projekt RED travaille sur une solution

Le nouveau jeu des parents de la saga The Witcher débarque officiellement ce jeudi 10 décembre. Pour l'heure, seuls des journalistes et influenceurs y ont eu officiellement accès en vue d'émettre leur critique. Une consoeur a mis en garde sur un problème gênant, ce que le studio a entendu...

Non, nous ne parlons pas de la profusion de godemichets dans Night City et ses environs. C'est un peu plus sérieux. Liana Ruppert, journaliste américaine de Game Informer, est épileptique.

Le lundi 7 décembre, elle a expliqué sur le site que Cyberpunk 2077, auquel elle joue depuis plus d'une semaine, lui a posé de vrais soucis par rapport à sa pathologie :

En jouant à Cyberpunk 2077, j'ai été victime d'une crise importante et j'ai senti à plusieurs reprises que j'étais à deux doigts d'en faire une autre. J'ai continué parce que je l'ai voulu, et j'ai le sentiment que cette décision m'a aidé à envisager un petit guide pour les joueurs qui voudraient se plonger dedans par crainte de manquer quelque chose.

Elle explique qu'une séquence de Danse Sensorielle (qui permet d'explorer librement des souvenirs avec des filtres mettant en exergue l'environnement sonore ou thermique), occasionnant des successions de flashs rouges et blancs, "un peu comme les dispositifs que les neurologues utilisent pour déclencher une crise à des fins de diagnostic" a provoqué l'incident.

Mais qu'il ne faut pas non plus sous-estimer les passages dans les boîtes et clubs où les apparitions du personnage de Johny Silverhand, souvent accompagnée d'effets de lumière bleue pâle tremblante. Elle conseille donc aux personnes photosensibles d'ajuster la luminosité de leur écran et de jouer avec les modes pour daltoniens.

Son article, n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, comme on dit, ou un truc dans le style. CD Projekt RED en a eu vent très vite et s'est exprimé sur les réseaux sociaux :

Thank you for bringing this up. We're working on adding a separate warning in the game, aside from the one that exists in the EULA (https://t.co/eXpPn73VSK). Regarding a more permanent solution, Dev team is currently exploring that and will be implementing it as soon as possible. https://t.co/lXFypnSit2