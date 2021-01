PS5-Xbox Series X|S : Star Wars Jedi Fallen Order mis à jour sur next-gen, les améliorations listées

Star Wars Jedi : Fallen Order a rencontré un certain succès lorsqu'il est sorti sur PS4 et Xbox One fin 2019. Avec la dernière mise à jour du jeu, Electronic Arts et Respawn cherchent de toute évidence à attirer de nouveaux joueurs et à faire revenir ceux qui pensaient en avoir fini avec lui. Mais cette fois sur PS5 et Xbox Series X|S.

Electronic Arts et Respawn ont récemment diffusé une nouvelle mise à jour de Star Wars Jedi : Fallen Order. Cette dernière a pour objectif d'améliorer la résolution et le framerate du jeu lorsqu'il tourner sur PS5 et sur Xbox Series X|S. Pour les curieux, voici le détail de ce que change cette mise à jour sur les différentes plates-formes :

Xbox Series S :

Le nombre d'images par seconde passe à 60 (contre 45 fps avant cette mise à jour).

Xbox Series X (Mode Performance) :

Le nombre d'images par seconde passe à 60 ;

Ajout de la résolution dynamique allant de 1080p à 1440p.

Xbox Series X (mode Normal, mode Performances désactivé) :

Le post-traitement est maintenant disponible en 4K;

Résolution dynamique allant de 1512p à 2160p.

PS5 :

Le nombre d'images par seconde passe à 60 (contre 45 fps avant cette mise à jour) ;

(contre 45 fps avant cette mise à jour) ; Post-traitement augmenté à 1440p ;

La résolution dynamique a été désactivée et le jeu s'affiche en 1200p (entre 810 et 1080p avant cette mise à jour).

À noter qu'Electronic Arts ne parle pas ici du téléchargement d'un fichier qui correspond à la transformation en portage next-gen de Jedi Fallen Order (ce qui correspondrait au système Smart Delivery). Pour l'éditeur américain, il est simplement question d'une mise à jour qui "améliore les performances de rétrocompatibilité." Malgré cette manière de présenter les choses, il apparaît que le jeu développé par Respawn peut être ajouté aux listes des jeux PS4-Xbox One mis à jour gratuitement sur les consoles next-gen.

Cette mise à jour pourrait-elle vous inciter à relancer Star Wars Jedi : Fallen Order ? Ou vous donner envie d'y jouer pour la première fois directement sur console next-gen ? Si vous y avez déjà joué, quelle impression gardez-vous du jeu ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.