Star Wars : Les jeux passent sous la bannière Lucasfilm Games

Pour les vieux de la vieille, ceux qui ont usé souris et manettes sur des point and click d'exception et des jeux d'action ou de réflexion aux petits oignons, c'est un nom qui ne disparaîtra jamais. Et ça tombe bien, parce qu'il revient.

Dire qu'en 2019, on pensait la résurrection lancée et que l'on nous avait refroidi en expliquant que Lucasfilm Games, premier nom de la division jeu vidéo de Lucasfilm, n'avait pas, six ans après la fin de LucasArts, été relancée. Il faut croire que la Force est avec nous.

Car le label Lucasfilm Games est désormais celui qui va regrouper tous les jeux Star Wars et Lucasfilm par extension, a-t-on pu apprendre sur le site officiel de la Guerre des Étoiles.

L'héritage de Lucasfilm dans le domaine du jeu vidéo remonter à plusieurs décennies. Et avec Lucasfilm et la galaxie lointaine, très lointaine entrant dans une nouvelle phase de créativité sans précédent, il en va de même pour le monde de Lucasfilm Games, développé en collaboration avec les meilleurs studios de l'industrie.



StarWars.com est ravi de révéler que Lucasfilm Games est désormais l'identité officielle de tous les jeux de Lucasfilm, un nom qui englobe le riche catalogue de jeux vidéo de la société et son regard tourné vers l'avenir. Pour marquer cette nouvelle ère, Lucasfilm Games a lancé des canaux sociaux sur Twitter (@LucasfilmGames) et Facebook (@LucasfilmGames), qui fourniront des informations de dernière minute et plus directement aux fans. Vous pouvez regarder une bande-annonce célébrant l'histoire des jeux de Lucasfilm ci-dessous ; le logo Lucasfilm Games, présenté ci-dessus, apparaîtra dans tous les futurs titres Lucasfilm Games.

Autrement dit, à l'instar des Xbox Game Studios et PlayStation Studios, c'est une marque et le joli logo que vous voyez ici, qui prédominera. La bande-annonce proposée montre les projets parus ces dernières années, jusqu'au très bon Star Wars : Squadrons. En dehors de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, on ignore ce qui est réellement en chantier, même si l'on se doute que le succès de Star Wars Jedi : Fallen Order appelle une suite.

En février 2020, Sean Shoptaw, vice-président de la branche Jeux et Expériences Interactives de The Walt Disney Company avait déclaré vouloir que des développeurs s'amusent avec les propriétés intellectuelles de la firme aux grandes oreilles. Et si d'autres studios et éditeurs étaient déjà au boulot ? Et si des projets avortés revenaient à la vie ? Et si c'était ça, le nouvel espoir ?