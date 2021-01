Indiana Jones : Pas d'impact sur les développement de Starfield et The Elder Scrolls VI selon Bethesda

Alors que l'on pensait le plus célèbre des explorateurs de la planète en train de dispenser des cours d'archéologie à distance, Bethesda et Lucasfilm Games annonçaient hier à la surprise générale qu'un nouveau volet vidéoludique des aventures d'Indiana Jones verrait le jour.

Si bien peu d'éléments ont pour le moment filtré sur cet Indiana Jones dont il nous tarde de découvrir la teneur, le duo d'éditeurs consentait tout de même à nous préciser qu'il reviendrait au studio MachineGames de donner un bon coup de fouet au héros de George Lucas, et que l'indéboulonnable Todd Howard occuperait le poste de producteur.

Au four et au moulin

Et si certains ne manqueront pas de se demander si le titre en partie édité par Bethesda (récemment racheté par Microsoft parmi les nombreuses entreprises du groupe ZeniMax Media) aura une chance de sortir sur toutes les plateformes du marché, d'autres se sont immédiatement interrogés sur la présence du père Howard.

Il faut dire que le producteur exécutif est déjà bien affairé sur deux chantiers stratégiques (et sans doute pharaoniques) : The Elder Scrolls VI et Starfield, et des joueurs ont ainsi fait part de leur étonnement suite à cette annonce. Le senior vice-president du marketing Pete Hines n'a pas manqué de voler au secours de son ami :

Todd is currently EP on many BGS and other projects, such as the Fallout TV show. His main focus remains Directing the upcoming Starfield and TES6 games, which aren't affected by today's news. - Pete Hines (@DCDeacon) January 12, 2021

Todd est actuellement le producteur exécutif de plusieurs jeux chez Bethesda et sur d'autres projets comme la série télévisée Fallout. Sa priorité reste la réalisation de Starfield et de The Elder Scrolls VI, dont les développements ne sont pas impactés par notre récente annonce.

Voilà qui devrait donc sur le papier lever le doute, quand bien même les deux projets sus-cités brillent surtout par leur absence depuis leurs annonces respectives, même si Todd lâchait récemment du biscuit dans une keynote très personnelle.

Voilà qui nous donnerait presque envie de parier : lequel de ces trois titres sortira-t-il en premier ? À vos crânes boules de cristal !