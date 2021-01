Indiana Jones : Bethesda et Lucasfilm Games annoncent un jeu en développement !

Ce lundi 11 janvier était chanté sur la Toile le retour de Lucasfilm Games. Nous n'étions finalement qu'au bout de nos surprises : il y a quelques instants, là aussi sortie de nulle part, a été faite l'annonce d'un nouveau jeu vidéo avec le plus célèbre aventurier du cinéma.

Un jeu Indiana Jones est en préparation chez Bethesda. Tout a commencé par un teaser vidéo que vous pouvez regarder ci-dessus. Posté sur les réseaux sociaux par Bethesda, les images comme la musique ne laissaient place à strictement aucun doute. Mais pas un mot. Rien que des indices disséminés, permettant d'apprendre que Lucasfilm Games, fraîchement ressuscité pour apposer son nom sur toutes ses licences, sera associé au projet, et que c'est le studio suédois MachineGames (les Wolfenstein depuis 2014) qui sera au développement, avec un certain Todd Howard pas très loin.

Puis tout s'est confirmé :

A new Indiana Jones game with an original story is in development from our studio, @MachineGames, and will be executive produced by Todd Howard, in collaboration with @LucasfilmGames. It'll be some time before we have more to reveal, but we're very excited to share today's news! - Bethesda (@bethesda) January 12, 2021

Un nouveau jeu Indiana Jones avec une histoire originale est en développement dans notre studio, MachineGames, et sera produit par Todd Howard, en collaboration avec Lucasfilm Games. Il faudra encore du temps avant d'avoir plus à révéler, mais nous sommes très heureux de partager les actualités d'aujourd'hui !

Le héros créé par George Lucas et Steven Spielberg, campé par Harrison Ford, fera donc son grand retour "chez nous". On ignore où et quand, et encore plus de quoi parlera cette aventure originale. La participation de l'acteur, quelque peu âgé, sera-t-elle envisagée, pour un résultat aussi étrange que le doublage de James Bond par Sean Connery dans le Bons Baisers de Russie d'Electronic Arts en 2005 ? Action, exploration pour que Xbox, proprio de Zenimax, ait son Uncharted ? Va-t-on taper du nazi - parce que c'est si bon ? Direction Rome comme semble indiquer quelques éléments sur la vidéo ? Il y a tant de questions... Aaaaaaaaaaaah le pénitent...

La relation de l'archéologue au chapeau avec le jeu vidéo s'était ces dernières années cantonnée aux productions LEGO et mobiles. Dans les années 90, chez Lucasfilm Games, il avait été le héros de deux point and click devenus légendaires : l'adaptation de la La Dernière Croisade, et le très original Fate of Atlantis. On l'a aussi retrouvé dans des jeux d'action un peu plus oubliables, le dernier en date, Le Sceptre des Rois, était paru en 2009 sur Wii. Pas un grand souvenir. Espérons un avenir plus brillant. Et pas en jeu service, si vous voyez c'que j'veux dire.