Sony brevette un système d'astuces in-game générées par les joueurs, bientôt sur PS5 ?

L'aide aux joueurs en difficulté fait clairement partie des questions sur lesquelles Sony a voulu avancer avec la PS5. La présence des vidéos d'aide accessibles directement depuis l'interface de cette dernière en est une preuve. Et à en croire un nouvel élément récemment déniché, il se pourrait que le constructeur nippon ne se contente pas de ça.

Le site ScrubWiki vient de découvrir un dépôt de brevet effectué par Sony Interactive Entertainment en septembre dernier qui pourrait donner un indice quant à une évolution prochaine du jeu sur PS5.

Ce brevet, soumis à l'United States Patent and Trademark Office (USPTO), l'agence qui accorde des brevets et des marques déposées aux États-Unis, s'intitule "placement d'information générée par l'utilisateur dans un espace de jeu" et concerne un système d'affichage d'aide en cours de partie. SIE décrit ainsi le système qu'il a imaginé :

(Ce système consiste en) La génération, l'association et l'affichage de tags in-game. Ces tags ajoutent une dimension supplémentaire à la participation communautaire dans les jeux solo et multijoueur. À l'aide de tels tags, les joueurs sont habilités à communiquer via des messages textuels, des images ainsi que des clips audio filtrés que d'autres joueurs, parmi lesquels figurent les joueurs les plus forts, ont généré et placé à des coordonnées particulières et/ou dans le contexte d'événements particuliers se déroulant dans l'espace de jeu. Les tags in-game ici évoqués et le contenu généré par l'utilisateur associé facilitent les recherches spécifiques liées au gameplay. Afin d'illustrer son concept, Sony accompagne son brevet d'un montage réalisé à partir d'une capture d'écran de Killzone. Sur cette dernière, disponible dans notre galerie ci-dessous, il est possible de voir des bulles de texte dans lesquelles des messages donnent des indications sur la direction à prendre pour progresser ou mettent en garde contre certains ennemis.

Un outil marketing ?

En marge de la création de la PS5, Sony a réalisé plusieurs sondages auprès de plusieurs milliers de joueurs afin de savoir ce qui les rend réticents à l'idée de se lancer dans un jeu solo (type de jeu sur lequel les utilisateurs de consoles PlayStation passent pourtant le plus de temps) et le temps demandé par l'accès à des astuces en vidéo faisait partie des réponses les plus souvent données.

Permettre aux joueurs qui le désirent d'afficher directement sur l'écran de jeu des astuces générées par les joueurs et vérifiées par Sony serait donc un moyen envisagé par le constructeur de remédier à ce problème et donc de rendre les jeux solo (dont les siens) encore plus désirables.

Mais comme toujours avec les brevets, un dépôt ne finit pas toujours sur une exploitation commerciale. Rien ne garantit donc que le "placement d'information générée par l'utilisateur dans un espace de jeu" finira par apparaître sur PS5. La possibilité ne peut cependant pas être balayée d'un revers de la main.

Que pensez-vous de ce brevet ? La présence d'un tel système pourrait-elle vous intéresser ? Le temps demandé pour trouver une solution vous a-t-elle dissuadé de vous lancer dans un jeu solo ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.