Sony ferme le site de Killzone et marque la fin de la série ? Le message officiel

Il fut un temps où la licence Killzone faisait beaucoup parler d'elle. De nombreux joueurs se souviennent par exemple de la hype générée par la bande-annonce E3 2005 de Killzone 2 (et des débats qui ont suivi le jeu jusqu'à sa sortie). Mais tandis que certaines licences des studios First Party de Sony sont devenues des incontournables (Uncharted, Last of Us, etc.), Killzone s'est progressivement effacée. Et à en croire de nouveaux éléments, il semblerait qu'un comeback tonitruant n'est pas vraiment à l'ordre du jour.

Les visiteurs du site officiel de Killzone ont récemment eu la mauvaise surprise de découvrir l'annonce de la fermeture de ce dernier ainsi que de certains des services associés. Et la manière que le studio de Sony a d'annoncer la nouvelle n'a pas vraiment de quoi donner espoir quant à l'avenir de la série de FPS :

Cher visiteur de Killzone.com,



Le site officiel de la licence Killzone a pris sa retraite. À l'avenir, les visiteurs de Killzone.com seront redirigés vers PlayStation.com.



Bien que ce changement n'affecte pas les modes multijoueur en ligne, les statistiques ou classements sur Killzone Mercenary et Killzone Shadow Fall, il n'est désormais plus possible de créer ou de gérer des clans dans Killzone Shadow Fall. Nous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée.



Merci aux nombreux fans et visiteurs de Killzone.com au fil du temps pour leur enthousiasme et leur soutien.



Cordialement,



Guerrilla

Petit ange parti trop tôt ?

Le fait que Sony ne juge plus nécessaire de disposer d'un site officiel pour la série Killzone ne donne pas l'impression que le géant japonais s'apprête à annoncer un nouveau jeu permettant d'éliminer du Helghast à tour de bras.

De plus, il convient de rappeler que la sortie du dernier épisode en date, celle de Killzone Shadow Fall, remonte à la commercialisation de la PlayStation 4 en novembre 2013. Sachant que ce dernier n'a pas vraiment marqué les esprits, et que Guerrilla travaille depuis sur la très populaire série Horizon, il apparaît que retenir sa respiration en attendant une arrivée de Killzone sur PS5 n'est pas un choix particulièrement judicieux.

Si les choses en restent là, la série Killzone n'aura même pas duré 10 ans. En effet, le premier Killzone est sorti en novembre 2004 sur PS2. Et comme dit plus haut, le dernier épisode (jusqu'à nouvel ordre) a été mis en vente 9 ans plus tard sur PS4.

Comment interprétez-vous cette annonce de la part de Guerrilla/Sony ? Quels souvenirs gardez-vous de la licence Killzone ? Pensez-vous qu'elle a toujours sa place aujourd'hui ? Sony aurait-il dû la confier à un autre studio ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.