Une borne Killer Instinct officielle annoncée par Arcade1Up, les infos

On arrête plus Arcade1Up. Le fabricant américain de bornes d'Arcade grand public multiplie les partenariats et les annonces. Et s'il n'a pas encore réalisé son rêve de proposer une borne réalisée en collaboration avec Nintendo, il s'en approche sérieusement avec sa dernière annonce en date.

Arcade1Up a toujours aimé profiter du CES pour faire des annonces. Même si le salon se tient de manière virtuelle cette année, le constructeur de bornes d'Arcade a respecté la tradition. Et parmi les sept annonces réalisées hier soir par Arcade1Up, l'une d'entre elles était particulièrement marquante. En effet, la société américaine a révélé la commercialisation prochaine d'une borne Killer Instinct.

Comme toujours avec les produits Arcade1Up, cette borne Killer Instinct ne comprend pas qu'un seul et unique jeu. Au total ce sont quatre jeux qui seront inclus dans cette borne :

Killer Instinct (Arcade)

Killer Instinct 2 (Arcade)

Battletoads (Arcade)

Battletoads / Double Dragon (jeu bonus)

Le fabricant américain précise que les futurs possesseurs de cette borne qui n'auront pas la possibilité de jouer avec des amis en local pourront affronter en ligne d'autres utilisateurs de la borne à l'aide de la fonctionnalité Live WiFi.

En termes de design, cette borne Killer Instinct sera livrée, à l'instar des autres bornes Arcade1Up, avec un rehausseur assorti à cette dernière. Un photo de la borne (design non définitif) est disponible dans notre galerie ci-dessous.

À l'heure où sont écrites ces lignes, ni le prix ni la date de sortie de cette borne Killer Instinct ne sont connus. On ne sait pas non plus si elle fera partie des bornes Arcade1Up proposées par son distributeur européen.

Que dites-vous de cette annonce ? Pourriez-vous vous laisser tenter si cette borne était commercialisée en France ? Et que pensez-vous de la sélection de jeux proposée ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.