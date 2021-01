Dragon Age 4 : Un (joli) concept art se dévoile

Il n'y a pour l'instant pas grand chose à se mettre sous la dent à propos de Dragon Age 4. C'est pourquoi la simple apparition d'un concept art peut ressembler à une révélation grand luxe.

Depuis les Game Awards et le très rapide teaser vidéo, c'est silence radio autour du prochain Dragon Age. Les joueurs en veulent plus. Ils ont faim. Ainsi Christian Dailey, producteur exécutif chez BioWare Austin a dévoilé sur son Twitter une jolie image pour faire patienter. Visible dans le tweet ci-dessous et dans notre galerie pour ceux qui sont allergiques à ce réseau social.

Just wanted to say Happy New Year to everyone. I hope all are safe and well. Here's to new beginnings... 🏹💘🏹🐲🐉🐲 pic.twitter.com/Hy22jd0swl - Christian Dailey (@ChristianDailey) January 8, 2021

Je voulais juste souhaiter une bonne année à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en sécurité et en bonne santé. Quant aux nouveaux départs...

On semble s'éloigner des thématiques un peu sombres du premier volet à en croire les tons qui sont utilisés. Peu de détails d'autant qu'on ne sait pas si il s'agit là d'un compagnon ou d'un personnage secondaire.

Ce Dragon Age n'a pas de fenêtre de lancement pour l'instant et on ne sait même pas encore sur quelle plateforme il est prévu. EA avait déclaré une sortie pas avant avril 2022 (au plus tôt), il va donc falloir encore prendre son mal en patience (ndlr : espérons que d'ici à sa sortie on ne SOLAS pas).