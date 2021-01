Jonas Neubauer, septuple champion du monde de Tetris, est mort

Le monde de Tetris et de l'eSport est en deuil. L'un des plus grand ambassadeurs et compétiteurs du plus célèbre des jeux de réflexion, est tristement disparu il y a quelques jours.

Jonas Neubauer, sept fois champions du monde de Tetris Classic, est mort le 4 janvier à l'âge de 39 ans, a-t-on appris durant le week-end par le biais de son compte Twitter officiel.

La nouvelle a été rapidement relayée par les organisateurs du championnat du monde de Tetris.

We are heartbroken to share that Jonas Neubauer, 7-time CTWC champion, passed away suddenly on Jan 4.



We could have never asked for a greater champ, role model, and friend. Jonas, we miss you, we love you, and we thank you for inspiring us to always be our best. Rest in peace. pic.twitter.com/CaaGgd4ZY3