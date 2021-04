F1 2021 annoncé, daté et en précommande

Les mordus comme les néophytes qui se sont découverts une passion (voire une expertise, dans le cas de Poufy) pour la Formule 1 depuis un documentaire sur Netflix sont sûrement motivés à l'idée de reprendre le volant pour la nouvelle saison. Celle-ci arrive, virtuellement, en juillet.

À voir aussi : Le prochain Need For Speed retardé, Criterion passe sur Battlefield 6

F1 2021 sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One à partir du 16 juillet prochain. Electronic Arts, nouvelle écurie de Codemasters, l'a fait savoir avec une courte vidéo d'annonce et à quelques jours du grand prix d'Imola.

Cette nouvelle édition verra le retour de fonctionnalités appréciées et quelques nouveautés qui devraient satisfaire un large public - à commencer par un mode Histoire, Braking Point, et les circuits de Portimão, Imola, et Jeddah (qui arriveront en DLC). Of course, la nouvelle génération de consoles profitera de graphismes améliorés et de temps chargement réduits.

Voici ce qui vous attend avec ce cru 2021 :

Point de rupture

Lancez-vous dans une aventure épique avec « Point de rupture », notre nouveau mode Histoire. Faites vos armes en Formule 2, puis tentez votre chance en Formule 1 pour entrer dans la légende. Imposez-vous dans la catégorie reine du sport automobile et menez une vie de star, sur la piste et en dehors.

Mais ce n'est pas tout ! Après ses débuts remarqués dans F1 2019, le tristement célèbre Devon Butler est de retour. Nous vous dévoilerons bien d'autres choses sur lui et sur Point de rupture, notre tout nouveau mode Histoire, dans les semaines à venir.

Carrière Deux Joueurs

Nous avons également le plaisir de vous dévoiler une fonctionnalité très attendue : la possibilité de jouer en mode Carrière avec vos amis en coopération ou en compétition. Chaque joueur pourra activer les aides qu'il souhaite : vous pourrez donc profiter pleinement de ce nouveau mode, que vous soyez un habitué ou un nouveau venu.

Début Saison Réelle

La fonctionnalité « Début Saison Réelle » de F1 2021 vous permet de prendre la saison en cours de route et, en vous basant sur le classement actuel, de participer aux courses restantes. C'est une fonctionnalité idéale pour les joueurs qui veulent suivre l'actualité au plus près.

Une expérience nouvelle génération

Pour la première fois, F1 2021 sera disponible non seulement sur PS4, Xbox One et PC sur Steam, mais aussi sur Xbox Series X|S et PS5, où le jeu bénéficiera d'améliorations visuelles et de temps de chargement plus rapides. En outre, vous pourrez profiter d'une mise à niveau gratuite pour F1 2021 sur Xbox avec Smart Delivery ainsi que sur PlayStation si vous achetez une Xbox Series X|S ou une PlayStation 5.

Quelles fonctionnalités retrouverez-vous dans F1 2021 ?

Toutes vos fonctionnalités favorites de F1 2020, comme Mon Écurie, le mode deux joueurs en écran partagé, les saisons raccourcies, les options accessibles et la F2 seront bien sûr toujours disponibles. Nous avons également développé et amélioré de nombreuses autres fonctionnalités, en particulier les aides évolutives, les stats des pilotes et le mode multijoueur.

Les précommandes ouvertes, F1 2021 pourra se choper en édition standard ou Deluxe, offrant trois jours d'accès anticipé, du contenu de personnalisation en plus, 18.000 PitCoin et 7 pilotes classiques dont on ignore encore l'identité. Le fait de lâcher votre argent tout de suite vous donnera un pack de contenu Braking Point, des objets exlusifs et 5.000 PitCoins.