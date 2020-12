Metro Last Light Redux est GRATUIT sur GOG pour clore ses soldes d'hiver

Surprise sur prise ! Dans sa grande bonté divinatoire, GOG offre un ultime cadeau à ses ouailles durant ces fêtes festives et annuelle puisqu'il est désormais possible de télécharger (sans DRM les enfants), gratuitement Metro Last Light Redux sur sa plateforme en ligne jusqu'au 1er janvier à 15h pétantes.

À voir aussi : PlayStation Store : La Super Promo de janvier déroule ses offres PS4/PS5 jusqu'à -70%

C'est en effet ce que vient d'annoncer GOG, dans sa grande mansuétude moderne, sur les réseaux que l'on nomme parfois "sociaux".

Suuuurprise ! 🎁



Le DERNIER CADEAU de nos Soldes d'Hiver c'est Metro: Last Light Redux.🚇❄️



Vous avez 48 heures (っ ͡^ ‿‿ ͡^)っ💜 https://t.co/nSk4Pd5cRw pic.twitter.com/jHZL9CKgg3 - GOGcomFR (@GOGcomFR) December 30, 2020

Metro Last Light Redux est comme chacun sait, un FPS qui se situe après la pandémie de COVID-19 (ou pas), et qui est donc forcément très "Post-apocalyptique" comme on dit souvent.

Pour récupérer ce jeu vidéo sur PC et la conserver jusqu'à la prochaine pandémie, rendez-vous à cette adresse, vous nous enverrez en passant quelques nouvelles du front.