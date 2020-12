Epic Games Store : Le quatorzième des 15 jeux gratuits de fin d'année hache et se lâche

La boutique en ligne d'Epic Games a lancé le jeudi 17 décembre deux opérations : ses Soldes d'Hiver et, à l'instar de l'an passé, un jeu par jour en cadeau jusqu'à la fin 2020. Voici "la numero dek kvar".

À voir aussi : Epic Games Store : 15 jours de jeux gratuits et de nouvelles soldes à venir

Les Soldes d'Hiver de l'Epic Games Store sont toujours en cours avec jusqu'à 75% de réduction et le retour des coupons de 10 euros après chaque achat, valables sur des jeux d'une valeur minimum de 14,99 euros. Mais nous ne sommes toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours pas là pour cela.



Il est temps de parler du quatorzième des 15 jeux gratuits jusqu'à l'an prochain. Après Cities Skylines, Oddworld : New 'n' Tasty, The Long Dark, Defense Grid : The Awakening, Alien Isolation, Metro 2033 Redux, Tropico 5, Inside, Darkest Dungeon, My Time at Portia, Night in the Woods, Stranded Deep et Solitairica, l'avant-dernier jeu offert ad vitam æternam par l'Epic Games Store pour cette fin d'année est Torchlight II.



Si vous ne savez pas ce qui vous attend avec ce hack and slash datant de 2012, voici le pitch :

Torchlight II est empli à ras-bord de niveaux randomisés, d'ennemis et de butin. Tout en capturant les saveurs et l'effervescence de l'original, Torchlight II étend le monde et ajoute les fonctionnalités les plus demandées par les joueurs, notamment le multijoueur LAN et en ligne.

Attention cependant, vous n'avez pas toute la vie pour l'ajouter sans frais supplémentaire dans votre ludothèque. Chaque jour à 17h00, le cadeau de la boutique change. Vous avez donc moins de 24 heures, là, maintenant, pour en profiter en vous rendant directement sur cette page avec un compte Epic Games.

Rendez-vous demain pour le dernier.