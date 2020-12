La Rédac' de Gameblog vous souhaite un Joyeux Noël 2020 !

Comme chaque année et ce depuis plus de 100 millions de siècles (environ), la rédaction de Gameblog souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël 2020 ! Avec cette délicate année pandémique, un peu de chaleur humaine de bons jeux vidéos sous le sapin, feront du bien à l'Humanité. Enfin, j'imagine.

Des moments vidéoludiques cela va sans dire, en solo ou en famille (pas trop de monde ou alors en ligne aussi, hein), mais pas que. Sur Disney +, il paraît qu'il y aura des choses intéressantes ce 25 décembre, et pour notre part, nous serons sans doute TOUS devant. Ou pas. Rappelez-vous, c'est toujours le couvre-feu... Bon, sauf ce 25 décembre, mais soyons réalistes...

Café et cotillons

Evidemment, qui dit Noël, dit forcément fête des cadeaux en tous genres, pour enfin en profiter comme le veut la tradition (ou pas). Du coup, on s'est dit, comme ça que la question qui nous brûle le cervelet allait être posée pas plus tard que tout de suite : Qu'avez-vous eu comme cadeaux pour Noël ? Une console ? Des jeux ? Des Schtroumpfs ? Un billet aller simple pour Mars ? Du blé et du sucre en poudre ?

Dites-nous tout ! Sinon, pas grave, on ne vous en voudra pas trop.

De notre côté, sachez que l'actualité ne prend pas de pause sur Gameblog, et cela même en ces périodes de fêtes. Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre fidélité et passez un joyeux réveillon dans la paix, la joie et la bonne humeur ludo-numérique !

La rédaction de Gameblog.