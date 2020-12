Cyberpunk 2077 : CD Projekt répond à l'annonce-sanction de Sony

La nuit dernière, et comme nous vous l'indiquions tôt ce matin, Sony a fait l'annonce tonitruante de sa décision de rembourser les acheteurs de Cyberpunk 2077 sur le PSN et de retirer le jeu du PlayStation Store "jusqu'à nouvel ordre." Au tour du principal responsable de la polémique de commenter la nouvelle.

À lire aussi : Cyberpunk 2077 : CD Projekt explique la quantité de sextoys vus dans le jeu

Plusieurs heures après l'annonce faite par Sony de sa décision de retirer Cyberpunk 2077 du PlayStation Store et de rembourser les personnes qui ont acheté le jeu sur ce dernier, CD Projekt RED vient de publier sa réaction à cette annonce sur le compte Twitter officiel du jeu.

Cette dernière donne l'impression que le studio prend acte de la punition infligée par son partenaire commercial :

Des suites de notre discussion avec PlayStation, une décision de suspendre temporairement la distribution numérique de Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store. Vous pouvez toujours acheter des versions physiques du jeu dans les magasins traditionnels et en ligne. Tous les exemplaires numériques et physiques achetés du jeu continueront de bénéficier d'un suivi et de mises à jour tandis que nous continuons d'améliorer votre expérience.



Selon ce que nous savons, quiconque n'est pas prêt à attendre des mises à jour et désire un remboursement de leur exemplaire numérique du jeu peut l'obtenir à partir d'aujourd'hui en soumettant une demande au https://www.playstation.com/cyberpunk-2077-refunds/.



Nous travaillons d'arrache-pied afin de faire revenir Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store le plus tôt possible.

Les mots ont un sens

Le contexte de publication de cette réponse et la manière que CD Projekt RED a eu de formuler les choses laissent entendre plusieurs choses. Le fait que le studio polonais ne publie pas son message en même temps que Sony, mais plusieurs heures après laisse entendre qu'il n'était pas nécessairement au courant que le constructeur japonais allait faire une telle annonce. Et donc qu'il lui a fallu du temps pour préparer sa réponse.

En parallèle à ça, le fait que le studio déclare "une décision a été prise" et non pas "nous avons pris la décision" laisse entendre que la décision de retirer le jeu du PlayStation Store a été prise unilatéralement par Sony. Cette supposition est par ailleurs renforcée par la phrase qui vient juste après qui insiste sur le fait que les versions physiques du jeu sont toujours disponibles dans le commerce.

This is not a method

Pour rappel, Sony a plusieurs raisons d'être remonté contre CD Projekt RED outre le fait qu'il sorte un jeu dans un état désastreux sur ses consoles. En invitant les joueurs à demander le remboursement des exemplaires PlayStation dématérialisés de Cyberpunk 2077 à Sony sans avoir au préalable négocié la chose avec le constructeur (dont la politique en matière de remboursement n'était pas vraiment compatible avec une telle démarche), le studio polonais a mis Sony dans une position embarrassante.

De plus, Sony et Microsoft auraient, selon un journaliste américain généralement bien informé, autorisé que Cyberpunk 2077 soit commercialisé en contournant le processus de certification habituel car ils s'attendaient à ce que CD Projekt RED corrige les problèmes qui empêchent généralement la certification d'un jeu via des patchs diffusés avant sa sortie officielle (et il est ici davantage question de l'affichage d'avertissements destinés aux épileptiques plus que de la correction de simples bugs in-game). Ce que le studio n'a pas fait.

Les raisons de la colère sont donc nombreuses et relativement graves du point de vue de Sony. Que CD Projekt RED subisse les conséquences de ses décisions douteuses n'était qu'une question de temps. Et ce temps est arrivé.

Que dites-vous de cette réponse de CD Projekt RED ? Pensez-vous vous aussi que le studio ne s'attendait pas à une telle réaction de la part de Sony ? Comment devrait réagir Microsoft selon vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.