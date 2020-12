PS5 : Un accessoiriste montre ses plaques de couleur sur une vraie console

Plus tôt ce mois-ci, nous vous indiquions qu'un autre accessoiriste souhaitait s'engouffrer dans la brèche crée par Sony en permettant aux plaques latérales de la PS5 d'être aisément retirées et remplacées. Et de toute évidence, les choses ont l'air d'avancer pour lui.

Game Armor, la société récemment créée dans l'unique but de proposer des plaques latérales PS5 interchangeables de divers coloris, vient d'annoncer qu'il expédiera ses cinquante premières commandes avant Noël 2020. Ce qui signifie que la production de ces mêmes plaques avance bien. Histoire de marquer le coup, Game Armor a mis en ligne les premières photos de ses plaques installées sur une vraie PS5. Ces photos sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Lors de leur phase de précommande, ces plaques étaient vendues au prix de lancement de 35 dollars (environ 29 euros) le jeu de deux plaques. Et pour ce qui était des coloris proposés, Game Armor donnait la possibilité de commander des plaques noires, rouges ou bleues. Très vite, ces plaques se sont retrouvées en rupture de stock et Game Armor n'a pas encore précisé quand il compte en proposer à nouveau.

Jusqu'ici tout va bien

Game Armor n'a donc (pour l'instant) pas subi les foudres des avocats de Sony comme cela a été le cas pour un autre accessoiriste qui souhaitait vendre des plaques de couleur destinées à remplacer les plaques blanches d'origine de la PS5. D'après Game Armor, s'il a pu avancer sur son projet, c'est parce que son "nom n'est pas trompeusement proche d'une marque déposée", que son produit "n'inclut pas de logo déposé" et que son "armure est conçue de manière suffisamment différente pour ne pas enfreindre des brevets de design."

Reste maintenant à attendre les retours des premiers acheteurs pour connaître la qualité et la fiabilité de ce nouveau produit. Il ne serait en tout cas pas surprenant que d'autres sociétés cherchent à proposer des produits remplissant un rôle similaire tant la demande semble forte (en attendant une éventuelle offre officielle de la part de Sony ?). Comme nous vous l'indiquions récemment certains joueurs parmi les premiers acheteurs de PS5 ont déjà entrepris de customiser eux-mêmes l'apparence de leur console. Et ils s'y sont pris de différentes manières pour y parvenir : vinyle, peinture, rétroéclairage, etc.

Que pensez-vous des plaques de Game Armor à première vue ? Pourriez-vous envisager d'acheter des produits de ce type ? Pensez-vous que Sony proposera des plaques interchangeables officielles ?