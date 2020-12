The Game Awards : Dragon Age 4 y sera

À quelques jours d'une cérémonie forcément particulière mais qui devrait rester une belle fête pleine de remerciements et de WORLD PREMIERE, son producteur et présentateur n'a, encore, pas résisté à teaser une présence que beaucoup espéraient.

Celui que nous aimons appeler Dragon Age 4 (mais qui n'a pas encore été nommé officiellement) donnera de ses nouvelles lors de The Game Awards. C'est bien entendu Geoff Keighley, maître de cérémonie de l'événement, qui s'est chargé d'exciter le fans de la série RPG fantasy sur Twitter :

Don't miss a special look at the next DRAGON AGE from @bioware during #TheGameAwards next Thursday. pic.twitter.com/zPKHWroH7i - Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 4, 2020

Ne manquez pas un aperçu spécial du prochain du Dragon Age de BioWare durant The Game Awards jeudi prochain.

Reste à définir un "aperçu spécial". Sera-ce une nouvelle série d'artworks à grignoter comme lors de l'Opening Night Live, un premier trailer nous laissant subodorer l'intrigue, une idée de la date de sortie ? Impossible à dire tant tout est possible.

Ce qui est certain, c'est que son développement se fait maintenant avec deux personnes-clés en moins : comme on a pu l'apprendre le jeudi 3 décembre, Mark Darrah, producteur exécutif, et Casey Hudson, manager du studio, ont choisi de tirer leur révérence. Il s'agit de la deuxième fois pour le dernier citéFaut-il commencer à avoir peur pour la société d'Edmonton, qui lèches encore les plaies laissées par Mass Effect Andromeda et Anthem ?

Wait and see. On espère tout de même avoir de bonnes surprises lors de The Game Awards 2020, à suivre ce vendredi 11 décembre à partir de 1h00 du matin pour nous, pauvres gens soumis au fuseau horaire CET.