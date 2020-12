Xbox Game Pass : 17 jeux dont Control pour bien commencer décembre 2020 sur PC, console et Android

Microsoft propose un programme de jeux en illimité par abonnement qui s'enrichit régulièrement, aussi bien sur Xbox One que sur PC et Android. Pour la dernière ligne droite avant 2021, on peut dire que comme un célèbre humoriste à la finesse réputée, la firme de Redmond met le paquet.

À voir aussi : PlayStation Now : Voici les jeux de décembre 2020, jeu culte à l'Horizon

À peine quelques heures après avoir découvert la disponibilité prochaine du potentiel GOTY DOOM Eternal dans le Xbox Game Pass PC, le listing complet de la première moitié du mois de décembre 2020 a été révélé.

Entre ce jeudi 3 décembre et le jeudi 10 décembre, les nouveaux pensionnaires seront nombreux sur PC, Console et Android, et, si tout se passe bien pour ceux qui associent leur venue à leur date de sortie, apporteront un peu de fraîcheur et de sensations nouvelles.

3 décembre

4 décembre

8 décembre

Call of the Sea (Android, Console et PC)

Monster Sanctuary (Android et Console)

Starbound (PC)

9 décembre

Unto The End (Console et PC)

10 décembre

Et imaginez qu'après cela il y a encore vingt jours pour engraisser le programme de jeux à la demande. On notera que le dernier Remedy ne se proposera donc pas en version Ultime avec ses deux extensions.

Comme il ne saurait y avoir de la place pour tout le monde, il faudra aussi remercier plusieurs jeux qui ont servi bravement la patrie des Xpotes. Voici les jeux qui vont disparaître sans laisser d'adresse.

11 décembre

15 décembre

Oui, il ne vous reste que quelques jours pour devenir une oie. Dur.

Rappelons que le Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et PC (premier mois à 1 euro) et que le Game Pass Ultimate qui comprend l'abonnement Gold requis pour le multijoueur permet de jouer sur téléphone mobile et tablette Android dans le Cloud exige 12,99 euros par mois - à partir de ce jeudi 3 décembre et pour une durée limitée, les trois premiers ne coûtent que 1 euro.