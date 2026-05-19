Ce monde est bien trop bruyant et anxiogène, on a clairement besoin de plus en plus de douceur. Au travail, dans la vie de tous les jours, les bulles d'air sont rares, mais elles existent et Yoshi and the Mysterious Book en est une. Une madeleine de Proust qui, peu importe notre humeur, nous rappelle que tout n'est pas gris, et nous touche en éveillant ce qu'il y a de plus doux en nous.

Nintendo nous a peut-être habitués à toujours toucher l'enfant qui sommeille en nous, mais avec Yoshi and the Mysterious Book, il ne s'agit pas seulement de l'atteindre, mais de jouer avec. Blotti sous un plaid en mode nomade, ou allongé sur le canapé face à la télé, lumière tamisée, on se laisse embarquer volontiers, manette fermement empoignée et sourire aux lèvres. Le plaisir n'en sera que décuplé lorsqu'un enfant se joint à l'aventure, au moins aussi émerveillé que nous, puisque Yoshi a également cette magie, plus que beaucoup d'autres : celle de parler à toutes les générations.

Yoshi aux pays des merveilles

Ce n'est pas un énième jeu de plateforme, et il s'éloigne même grandement des précédentes aventures de la licence. Yoshi and the Mysterious Book lorgne plutôt du côté du puzzle game, dont l'histoire dépend en grande partie de vous et de vos actions. Un jeu qui fait appel à votre imaginaire, qui vous tend ses tableaux et son gameplay comme on donne une feuille blanche et un crayon à un enfant en lui demandant d'imaginer un monde merveilleux. Un livre magique s'échoue sur l'île des Yoshi alors que Bowser Jr tentait de se servir de ses pouvoirs. Les petits lézards vont alors voyager au cœur de cet étrange bouquin doté de la parole alors qu'il a perdu toute son histoire. Des explorateurs d'une naïveté enfantine, qui vont devoir réécrire un conte perdu au fil de leurs découvertes.

Il était une fois, sur l'île des Yoshi... ©Jérémy.H " KiKitoes" pour Gameblog

Il n'existe aucun tutoriel ni même de véritable mise en bouche. Comme le Yoshi que l'on choisit d'incarner, nous sommes propulsés dans ce monde onirique sans indice. Mais dès notre première action, la boucle de gameplay nous sauter aux yeux immédiatement, comme une évidence. Sauter, manger ou frapper avec la queue la fleur qui se tient devant nous déclenche le déclic. Ce livre mystérieux, habité de créatures pour le moins étranges et mignonnes la plupart du temps, nous demande simplement de jouer avec tout ce qui est à notre disposition pour découvrir chaque secret. Comment réagirait cette fleur si je lui sautais dessus ? Que se passerait-t-il si au contraire je la prenais sur mon dos pour la mettre sous l'eau ?

Yoshi and the Mysterious Book est extrêmement malin puisque pour l'adulte que l'on est, il propose un gameplay basé sur la réflexion et l'expérimentation. Les mécaniques à proprement parler, ne dépendent finalement que du niveau dans lequel on se trouve, des capacités des créatures que l'on rencontrera et des choses que l'on déclenche en expérimentant. On examine alors notre environnement à chaque nouveau niveau que l'on explore, d'une créature à l'autre, on réplique les mêmes actions pour voir ce qui en découle, on teste… et puis l'on se rend compte d'une chose, peut-être que l'on intellectualise un peu trop. Essayons plutôt de fonctionner à l'instinct, celui d'un enfant qui s'émerveille, qui s'amuse et qui se trompe. Et la magie opère, elle n'en est même que plus belle.

A nous de compléter ce conte et son encyclopédie ©Jérémy.H " KiKitoes" pour Gameblog

Pour les petits et les grands enfants, à consommer sans aucune modération

C'est du génie, un puzzle game où un enfant de cinq ans débloque de lui-même, de par ses essais et ses ratés, plus de secrets qu'un adulte qui cherchera à analyser la situation. Certaines énigmes demanderont évidemment de la réflexion, ce sont peut-être les plus secrètes, celles qui sont justement là pour stimuler les cérébraux, mais la plupart se résoudront avec naturel. Tout semble couler de source et lorsqu'un jeu réussit à cacher ses ficelles avec une telle efficacité, on le découvre d'une manière complètement différente. L'immersion en devient instinctive. On ne joue plus, on est dans un véritable conte.

Au fil de notre avancée, de nos découvertes, le livre nous félicite en nous offrant des points que l'on peut dépenser pour déverrouiller des indices pouvant nous mener à de nouvelles interactions avec les créatures de notre choix. La progression est addictive au possible, on veut tout compléter, tout déverrouiller, voir les pages se dessiner. Lorsque l'on complète un niveau, on a le droit de baptiser la créature nous-même, qui portera alors ce nom dans l'encyclopédie crayonnée tel un journal d'exploration. On la recroisera peut-être même plus tard, associée à d'autres petits monstres avec lesquels elle pourrait bien interagir elle aussi… les secrets sont tellement nombreux. Chaque découverte permet a Yoshi And the Mysterious Book d'évoluer en même temps que nos connaissances. Il ne se complexifie pas réellement, il se densifie, devient encore plus varié et généreux. Il redouble d'ingéniosité pour sans cesse se renouveler alors même que sa boucle de gameplay reste finalement identique d'un bout à l'autre de l'aventure : expérimenter encore et toujours en utilisant des mécaniques toutes simples. Un vrai tour de force qui lui permet d'être parfaitement accessible, toujours intéressant, et passionnant à parcourir. Un pur plaisir pour les petits et les grands.

L'immersion est instantané, la direction artistique est superbe ©Jérémy.H " KiKitoes" pour Gameblog

C'est absolument sublime, mais Yoshi tousse parfois un peu

Yoshi and the Mysterious Book a de la mignonnerie à revendre, et comme si les petits dinosaures rondouillards à la naïveté enfantine ne suffisaient pas, le jeu est somptueux. Il nous plonge en plein conte vivant dans un rêve éveillé où tout semble si merveilleux. Les environnements paraissent tantôt crayonnés, ou peints à la main. Des niveaux qui sont griffonnés en temps réel, dès que l'on déverrouille une interaction spéciale, pour sans cesse nous rappeler que nous vivons dans un récit. Les compositions, des arrière-plans au choix des couleurs, sont souvent saisissantes. On a très souvent l'impression d'évoluer dans de véritables œuvres d'art ou dans un livre pour enfant.

C'est selon l'humeur du niveau que l'on explore, qu'elle soit champêtre ou ensoleillée, on en prend plein les mirettes. Même les animations, tout aussi détaillées et variées soient-elles, semblent provenir tout droit d'un dessin animé d'époque. Un choix artistique assumé qui lui sied à merveille et qui n'est pas sans rappeler les très récents (et excellents) Mixtape ou encore South of the Midnight. Bien entendu, que l'on soit en mode nomade ou en docké, le jeu est à tomber sur Nintendo Switch 2. Cela étant, quelques ralentissements se sont fait ressentir à plusieurs reprises lorsque l'écran s'est retrouvé surchargé d'effets, ce qui peut très vite arriver, croyez-le ou non.

Dans ce niveau, ça peut parfois ralentir un peu ©Jérémy.H " KiKitoes" pour Gameblog

Une aventure qui fait un bien fou

Yoshi and the Mysterious Book ne mérite pas qu'on l'épluche et qu'on le décortique froidement, sans quoi son gameplay pur et dur pourrait montrer ses limites. Finalement, le panel de mouvements des Yoshi n'est pas franchement impressionnant, l'absence de difficulté et même de combats pourrait rendre l'aventure parfois un peu molle. Le challenge n'est qu'intellectuel, bien que nos réflexes soient réquisitionnés à de très rares occasions. Bien souvent d'ailleurs, même les affrontements de boss n'en sont pas réellement. On ne va pas divulgâcher, mais beaucoup de ces rencontres prennent à contre-pied ce que l'on a l'habitude de voir dans les jeux du genre. L'antagoniste, si tant est qu'il en soit un, est plutôt pris en pitié. Nos Yoshi ont le cœur sur la main et ont plus facile à l'aider qu'à le combattre. Ce qui est amusant, c'est que ces séquences proposent pourtant des mécaniques similaires à ce que l'on pourrait trouver dans des combats de boss classiques, mais là encore l'ingéniosité s'emmêle pour un résultat franchement convaincant. L'adrénaline n'est pas au programme, cette aventure se déguste lentement, on y joue avec plaisir, on ne tryhard pas, et on peut même la partager bien qu'elle soit uniquement jouable en solitaire. Pour qui est réceptif au concept, Yoshi and the Mysterious Book promet une bonne dizaine d'heures pour en voir le bout, plus pour celles et ceux qui chercheront à le compléter à 100%.