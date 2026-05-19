Longtemps installé au panthéon des « Big Three » aux côtés de One Piece et Naruto, Bleach a laissé une empreinte durable sur toute une génération biberonnée aux combats de shinigami et aux arcs narratifs qui s’étirent pour laisser place à un suspense à rallonge. Après une longue absence sur petit écran, la série de Tite Kubo fera prochainement son grand retour avec Bleach: Thousand-Year Blood War, adaptation de son ultime arc. Et les fans français pourront célébrer ces ultimes épisodes avec un événement exceptionnel.

Bleach sort le grand jeu en France pour son final

La bataille finale approche, et elle ne compte pas attendre sagement sa diffusion sur Disney+et les autres plateformes. A l’instar d’autres fins issues d’anime avant lui, Bleach: Thousand-Year Blood War passera par la case avant-première au Grand Rex, à Paris. Le célèbre cinéma proposera en effet une projection événement de la phase finale de l’adaptation du manga iconique de Tite Kubo. Trois épisodes de la saison finale, accompagnés d’interviews exclusives des créateurs, seront ainsi diffusés lors de cet événement exceptionnel en France. Cela se déroulera en deux temps. D’abord, une première séance le samedi 27 juin 2026 en VOSTFR, dans une salle classique. Puis, le grand soir, le dimanche 28 juin, dans la Grande Salle, avec écran de scène et dispositif renforcé, toujours en VOSTFR.

L’événement sera d’autant plus exceptionnel pour les fans français que ce sera la première fois en 20 ans que Bleach sera diffusé au cinéma en France. Pour ne pas rater l’événement, il faudra, comme à chaque fois, faire preuve de réactivité. La billetterie ouvrira le 29 mai, à une heure encore non communiquée. Pour rappel, Bleach: Thousand-Year Blood War adaptera l’arc ultime du manga, dans lequel Yhwach, désormais porteur du pouvoir absolu The Almighty, pousse l’univers de la Soul Society dans ses derniers retranchements. Entre chaos généralisé et affrontements titanesques, ce final s’annonce spectaculaire. Et il faudra impérativement venir à Paris pour prendre part aux célébrations.