Bethesda a enfin officiellement confirmé le nom complet de The Elder Scrolls 6, on en profite donc pour évoquer ce qu'on sait et ce qu'on attend du successeur de Skyrim.

Huit après sa première annonce bien trop précoce, The Elder Scrolls 6 a enfin donné des nouvelles officielles à l'occasion des 40 ans de la légendaire franchise de Bethesda. Ceci étant dit, nous n'avons eu droit qu'à la confirmation d'un nom qui avait déjà leaké auparavant, ainsi que la région dans laquelle se déroulait le titre, que de nombreux fans avaient déjà pressenti depuis ces longues années d'attente. Toujours est-il que cela appelle à un récapitulatif de ce que l'on sait, de ce que l'on attend, et quand nous pourrons enfin mettre les mains sur le successeur du monumental Skyrim, sorti il y a déjà 15 ans de cela.

C'est enfin officiel, The Elder Scrolls 6 porte bien le sous-titre Sentinel

C'est via la bande-annonce ci-dessous que Bethesda a officiellement confirmé le nom complet du sixième épisode de sa légendaire franchise à l'occasion de ses 40 ans : The Elder Scrolls 6 Sentinel. Malheureusement pour le studio et comme à son habitude depuis un certain moment, des leaks préalables lui ont coupé l'herbe sous le pied. Un rapport de Tom Warren chez The Verge avait en effet peu avant cette « grande » annonce révélé une bonne partie de son contenu, dont justement le sous-titre Sentinel.

Que signifie le sous-titre Sentinel quant à la région où va se dérouler le jeu ?

Dans le monde de Tamriel où se déroule la saga The Elder Scrolls, Sentinel est le nom d'une des cités majeures de Lenclume (Hammerfell en anglais), terre natale des Rougegardes, un peuple de guerriers endurcis par le paysage principalement désertique de cette région se situant à l'ouest de Tamriel. Plus précisément, Sentinel se situe au nord-ouest de Lenclume, près des côtes sud de la Baie d'Iliac.

Comme beaucoup de joueurs l'avaient prédit depuis plusieurs années maintenant, The Elder Scrolls 6 va donc, après la terre natale montagneuse et enneigée des Nordiques de Skyrim, nous faire explorer un paysage que tout oppose, puisqu'il sera question majoritairement de désert du centre à l'ouest de Lenclume, mais aussi desforêts denses dans sa partie est qui jouxte Cyrodiil, la région de The Elder Scrolls 4 Oblivion.

Ce que l'on sait et ce qu'on attend dans The Elder Scrolls 6 Sentinel

Outre le sous-titre de The Elder Scrolls 6, l'annonce de Bethesda a également confirmé ce que le rapport de Tom Warren avait leaké : une intrigue qui va remettre les fameux Parchemins Anciens, qui donnent en anglais leur nom à la franchise, sur le devant de la scène. Ces objets mythiques avaient en effet une place assez secondaire dans les anciens épisodes, à quelques rares exceptions. On est donc curieux de voir ce que Sentinel aura à nous raconter à leur propos, qu'il s'agisse de leurs origines, de plus amples précisions quant à leurs pouvoirs, voire en faire une mécanique de gameplay centrale.

En-dehors de cette intrigue autour des Parchemins Anciens, on espère évidemment que The Elder Scrolls 6 Sentinel permettra à Bethesda de retrouver sa gloire d'antan pour nous proposer une expérience digne du légendaire Skyrim, mais avec une patte artistique et un gameplay plus modernes. Le fait que le jeu se déroule majoritairement dans un désert peut impliquer par exemple des mécaniques de survie comme la soif ou la chaleur, tout en permettant au studio de nous régaler de ce souffle d'aventure et d'exploration d'un monde ouvert empli de secrets comme il sait les faire.

Enfin, s'agissant de la dimension purement RPG de The Elder Scrolls 6 Sentinel, on espère un système de construction de son personnage et de son développement du même acabit que les précédents épisodes de la franchise, où c'est en pratiquant une discipline qu'on en devient le spécialiste. Cela pourrait offrir un grand degré de rejouabilité pour tester différents builds. On espère par ailleurs pouvoir choisir de s'allier à diverses factions en présence dans Lenclume afin que chaque partie soit véritablement différente dans le fond comme dans la forme.

Quelle date de sortie pour un jeu annoncé il y a déjà huit ans ?

Malheureusement, en supplément de l'annonce de son nom, Bethesda a par ailleurs prévenu que « ça va prendre encore un peu de temps » avant que le studio ne puisse partager de plus amples détails autour de The Elder Scrolls 6 Sentinel. Il faudra donc repasser plus tard pour confirmer ou infirmer nos plus grandes attentes à son égard. Mais combien de temps exactement ? Ce n'est toujours pas du côté de son studio que nous avons une réponse concrète quant à sa potentielle date de sortie, mais cette fois du côté de Jason Schreier chez Bloomberg. L'influent journaliste a en effet prédit qu'il faudrait encore attendre « plus de deux ans » avant de pouvoir explorer Lenclume.

Cela signifie donc que The Elder Scrolls ne devrait pas sortir avant 2028/2029 au plus tôt, soit plus ou moins 10 ans après sa toute première annonce. Un délai assez insoutenable pour les fans, que l'on peut notamment reprocher au développement et au suivi post-lancement du controversé Starfield, ou encore au récent et sanglant « Reset » de Xbox, durant lequel Bethesda a perdu plusieurs employés, impactant donc directement le travail des développeurs restants.

Il se peut toutefois que Jason Schreier ait tort, et que Xbox fournisse les ressources nécessaires à Bethesda pour sortir The Elder Scrolls 6 Sentinel plus rapidement. Gageons en tout cas que ce titre revêt une importance capitale pour la branche gaming de Microsoft. À tel point qu'il pourrait s'agir d'un jeu de lancement de sa console next-gen, la Xbox Helix, a priori attendue courant 2028/2029. Ce qui cadrerait donc avec la fenêtre de sortie présumée de Sentinel. Il convient toutefois d'attendre de nouvelles annonces officielles inscrites dans le sable du désert de Lenclume pour en avoir le cœur net.

Sources : Bethesda ; Jason Schreier