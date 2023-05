The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est à peine sorti qu'il explose déjà des records du jeu vidéo ! Les premiers chiffres laissent entrevoir un véritable carton planétaire.

Il est enfin là ! Après six longues années d'attente, Tears of the Kingdom a débarqué sur Nintendo Switch. Depuis le 12 mai, les joueurs peuvent se plonger dans le monde du nouveau jeu The Legend of Zelda. Une suite que certains n'hésitent pas à qualifier de « Breath of the Wild 1.5 ». Un avis que ne partagent ni la presse, ni une grande partie de la communauté de joueurs. En tout cas, cela n'empêche pas le titre de se vendre par palettes, comme les premiers chiffres dévoilés le prouvent.

Zelda Tears of the Kingdom démarre fort, très fort

Personne ne doutait que Zelda Tears of the Kingdom était (très) attendu. C'est donc sans surprise que l'on apprend que le jeu se vend plus que bien. Les premiers chiffres tombent et ils pourraient bien surprendre tant il s'avèrent impressionnants. Au Royaume-Uni, il est déjà le plus gros lancement de l'année pour un jeu en version physique, toutes plateformes confondues. Pour réaliser l'ampleur de l'exploit, sachez qu'il surpasse de plus de 50% des ventes d'Hogwarts Legacy sur PC, PS5 et Xbox Series, sur la même période. Pourtant, le jeu tiré de l'univers d'Harry Potter était lui aussi extrêmement attendu, et avait lui aussi explosé les records en début d'année.

Pour relativiser, il faut en revanche bien admettre que les achats de jeux en versions digitales sont bien moins répandus sur Switch que chez la concurrence. Nintendo n'a pas donc communiqué les chiffres concernant les ventes dématérialisées, et il est fort probables que celles-ci soient moins impressionnantes. Pas de quoi s'inquiéter pour autant, puisque Zelda Tears of the Kingdom marque tout simplement le plus gros lancement de l'histoire la franchise au Royaume-Uni, surpassant de plus de 2,5 fois les ventes de BOTW. C'est dire l'ampleur de ce lancement qui s'annonce déjà spectaculaire. TOTK est déjà le huitième jeu Zelda le plus vendu de l'histoire. Il surpasse ainsi Skyward Sword et Wind Waker.

Le classement des 10 jeux Zelda ayant effectué le meilleur lancement physique au Royaume-Uni (source : Games Industry).

Quid de la France ?

En France comme pour le reste du monde, les chiffres ne sont pas encore tombés. Plusieurs experts s'attendent cependant, là encore, à un démarrage record. Zelda Tears of the Kingdom pourrait déjà s'annoncer comme l'un des jeux les plus vendus de l'année dans l'Hexagone. Charlotte Massicault, directrice des produits multimédia et jeux vidéo chez Fnac-Darty, estime qu'il pourrait s'écouler jusqu'à 1,5 million d'exemplaires d'ici fin 2023 (via BMF TV).

Rien qu'au cours du premier week-end, elle estime que 350 000 exemplaires pourraient être vendus. On ignore si ce score a été atteint, mais les tendances sont en tout cas au vert. De nouveaux chiffres devraient de toute façon très vite être dévoilés et on a hâte de découvrir ceux du Japon et des États-Unis.