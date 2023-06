Zelda Tears of the Kingdom continue de rendre complètement fous les fans de la franchise et les amoureux de Nintendo. D'ailleurs, certains acharnés ont découvert un secret bien caché qui révèle l'arrivée de contenu supplémentaire.

Oui, Diablo 4 est en plein sous les projecteurs et on ne parle que de lui un peu partout. S'il est assurément l'un des plus gros jeux de juin, le mois dernier, c'est bien Zelda Tears of the Kingdom qui était la grande star. Et quelle star ! Le jeu de Nintendo est un véritable phénomène. Un carton qui continue de tout écraser sur son passage en occupant le top des ventes de la petite Switch.

Une performance qui n'a rien de très surprenant lorsque l'on voit la hype qu'il y avait autour du jeu. Les fans sont très nombreux, et beaucoup de joueurs curieux se sont même laissés happer. Les plus acharnés quant à eux, sont en train de littéralement tout retourner pour découvrir tous les secrets de ce Zelda Tears of the Kingdom. Et l'un d'entre eux pourrait bien nous teaser l'arrivée de nouveaux contenus.

Du contenu encore caché pour Zelda Tears of The Kingdom

Chercher des secrets dans le jeu, c'est bien. Dataminer pour découvrir ce que cache réellement Nintendo, c'est mieux. C'est ce qu'a fait un fan du jeu récemment. En farfouillant dans les fichiers de Zelda Tears of the Kingdom, un utilisateur aurait découvert ce qui semble être du contenu encore inédit qui devrait arriver prochainement. Il s'agit ici de cosmétiques pour les planeurs.

Des motifs pour la voile que l'on peut déverrouiller de différentes manières dans le jeu, notamment grâce aux Amiibo. Les petites statuettes de Nintendo qui peuvent interagir avec certains jeux et embarquer avec elles des bonus. Dans Zelda Tears of the Kingdom, les Amiibo permettent de déverrouiller des skins de planeur, et deux d'entre eux sont mentionnés dans les fichiers du jeu, mais n'ont pas encore été officiellement présentés pour le moment. L'un serait aux couleurs de la princesse Zelda et l'autre aux couleurs du grand méchant Ganon.

De nouveaux Amiibos prochainement ?

Et c'est une double bonne nouvelle ici puisque non seulement les joueurs pourront, normalement, bientôt profiter de ces skins, mais en prime cela veut dire que de nouveaux Amiibo seraient en route. D'ailleurs, dans les fichiers, les ID de ces Amiibo seraient mentionnés et les numéros de série suivent celui de l'Amiibo sorti pour le lancement de Tears of the Kingdom. L'espoir est donc tout à fait permis.

En revanche, pour l'heure, aucun moyen de savoir si ces nouveautés arriveront rapidement ou non. Certaines rumeurs suggèrent que Nintendo serait en train d'accroître significativement la production de ses petites statuettes, mais les informations manquent encore cruellement. Pour l'heure donc, prenez vos pincettes, et votre mal en patience. Vos skins et vos Amiibo sont très certainement en chantier, mais le chemin peut être encore un peu long avant qu'ils n'arrivent sur votre petite Nintendo Switch.