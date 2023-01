De nouveaux indices en provenance directe de l'e-shop laissent penser qu'un nouveau Nintendo Direct arrive avec au moins un peu de Zelda Tears of the Kingdom dedans.

Les rumeurs autour du prochain Nintendo Direct continuent. A peine la nouvelle année commencée, un leaker certifié à qui l’on devait notamment le nom de Zelda Tears of the Kingdom en avance, avait enflammé la Toile en teasant un nouvel événement qui donnerait des nouvelles d’un jeu Metroid Prime. Des nouveaux indices semblent pointer vers un showcase imminent. Les joueurs en sont en tout cas persuadés. Explications.

Un Nintendo Direct avec Zelda BOTW 2 imminent ?

Dire que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est l’un des jeux les plus attendus de cette année serait un doux euphémisme. Nintendo sort les grands moyens pour préparer la sortie de son nouveau system-seller en produisant encore plus de consoles que les années précédentes. Pourtant, le RPG en monde ouvert s’est fait relativement discret depuis son annonce. Peu de détails concrets sont par exemple connus quant à son scénario ou même ses nouveautés de gameplay. On le sait, l’éditeur communiquera en amont de sa sortie prévue pour le 12 mai prochain. La prochaine prise de parole de l’éditeur pourrait cependant être plus proche qu’on ne le pensait.

Plusieurs utilisateurs ont en effet remarqué que les pages e-shop de Zelda Tears of the Kingdom et Advance Wars 1+2 Reboot Camp ont discrètement été mises à jour et en même temps. La boutique Nintendo Switch canadienne a par ailleurs reçu de nouveaux codes NSUID laissant penser que l’ouverture précommandes est imminente dans les régions d’Amérique. En effet, si Zelda BOTW 2 peut déjà être réservé chez nous, ce n’est pas le cas pour le reste du monde.

En suivant le schéma de communication de Big N, cela signifie que l’éditeur japonais va révéler de nouvelles informations sur ces deux jeux prochainement. Tout porte donc à croire qu’un Nintendo Direct avec un peu de Zelda Tears of the Kingdom serait en préparation, mais l’information est évidemment à prendre au conditionnel car elle ne relève pour le moment que de la spéculation. Il se pourrait tout aussi bien que l'éditeur se contente d'une bande-annonce et de simples posts sur les réseaux sociaux. On sera quoiqu’il arrive fixés bien assez tôt.