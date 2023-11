La licence The Legend of Zelda a souvent droit à de beaux hommages, et l'un des derniers en date vaut vraiment le détour. Préparez-vous à en prendre plein les yeux.

The Legend of Zelda est sans nul doute l'une des franchises les plus iconiques de l'histoire du jeu vidéo. Elle ne se fait pas toute jeune étant donné qu'elle est née en 1986 sur NES. Depuis, elle a marqué plusieurs générations de joueurs et continuera de le faire à n'en pas douter. Au vu d'une telle popularité, cette licence était vouée à être l'objet d'hommages de la part des fans. Parfois, ça passe par des courts-métrages, et celui d'aujourd'hui est un peu particulier. Effectivement, il est fait sous Unreal Engine 5.

L'un des meilleurs Zelda s'offre un bel hommage

Cette vidéo Youtube nous vient de l'utilisateur RwanLink qui a passé quatre mois à la mettre sur pied. Le but ? Célébrer comme il se doit les 25 ans de Zelda : Ocarina of Time. Pour ce faire, il n'a pas lésiné sur les moyens et on pourrait même dire qu'il a fait exploser le budget, puisqu'il nous propose de revisiter une partie du jeu d'une façon inattendue. En effet, il pose le cadre à Castle Town, et nous fait notamment visiter la place du marché. Une scène revisitée grâce à l'Unreal Engine 5. Le rendu est tout simplement impressionnant.

Ayant précédemment mis l'accent sur la création d'environnements réalistes, j'ai décidé de m'aventurer dans quelque chose de différent cette fois-ci. En tant qu'admirateur passionné des films du Studio Ghibli, j'ai puisé mon inspiration dans leur esthétique et l'ai incorporée de manière transparente dans le monde de Zelda Ocarina of Time, rendant hommage au 25e anniversaire du jeu.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le style est assez spécial en raison, notamment, de l'usage de l'UE5. Ce fan film, qui mélange cinématique et « gameplay », adopte une esthétique qui rappelle vite celle des films du studio Ghibli. Cette inspiration est visiblement très importante dans le travail de RwanLink, et on comprend pourquoi. Dès les premières secondes, on est ainsi transporté dans le monde féerique de Zelda qu'il a réussi à recréer avec brio.

On vous laisse évidemment apprécier le résultat sans vous en dire trop, mais vous allez vite voir que le travail abattu est colossal. Gardez bien en tête qu'à part la musique, notre homme a tout fait lui-même. On peut le féliciter, et on vous invite à aller jeter un œil à ses autres projets, entre deux parties de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.