Un YouTuber a été lourdement condamné par la justice à cause de vidéos de gameplay et de séquences d'anime diffusées sans aucune autorisation sur sa chaîne YouTube.

Il est impossible de compter le nombre de vidéos de gameplay disponibles sur YouTube. Sur la plateforme, la concurrence est extrêmement rude entre les créateurs de contenu, certainement plus que jamais. Mais attention à ne pas franchir la ligne rouge pour se démarquer, car la justice peut s'en mêler. C'est ce qu'a fait un YouTuber japonais qui voulait s'en mettre plein les poches. Il est allé bien trop loin et il en a fait les frais de façon brutale.

Un vidéaste sévèrement sanctionné par la justice à cause de vidéos YouTube

En mai dernier, la CODA, l'organisme japonais chargé de protéger les droits d'auteur annonçait l'arrestation du Youtuber Shinobu Yoshida par la police de Minamisanriku. L'homme avait partagé du contenu vidéo du visual-novel Steins;Gate : My Darling's Embrace en 2019 sur YouTube. Jusqu'ici rien de grave, mais le problème, c'est qu'il a monétisé ce contenu sans l'autorisation de l'ayant droits Nitroplus. Pour ne rien arranger, ses vidéos contenaient aussi des spoilers importants dont la fin du jeu, ce qui était interdit par l'éditeur comme l'explique la CODA. S'ajoute à cela la diffusion de séquences éditées des animes Spy × Family et Steins;Gate dans d'autres vidéos — ce qui est évidemment illégal — et ça fait une longue liste de délits.

Surtout que malgré les avertissements, il avait continué ses méfaits sur YouTube. Lors de son procès le 2 août dernier, Shinobu Yoshida a donc été condamné à une lourde de peine qui peut quand même sembler extrêmement sévère. L'homme a écopé de deux ans d'emprisonnement avec sursis de 5 ans et 1 million de yens d'amende (un peu plus de 6 000 euros). Le Japonais n'ira donc pas derrière les barreaux, mais il doit se tenir à carreau pendant cette période et devra quoi qu'il arrive payer l'amende. Shinobu Yoshida a bien reconnu les faits qui lui étaient rapprochés et a avoué qu'il avait fait ça par appât du gain en étant bien conscient de violer la loi. Dans son communiqué, la CODA estime que la décision du tribunal constitue une avancée « dans la lutte contre le problème récent de la publication de vidéos de gameplay qui violent les droits d'auteur ».

Des leaks qui portent préjudice aux studios

L'organisme insiste sur le fait que spoiler une œuvre sur Youtube comme l'a fait Shinobu Yoshida nuit grandement au travail des ayants droits. C'est la première fois qu'une condamnation aussi lourde tombe pour une violation de droits d'auteur. On comprend bien que la justice japonaise a voulu faire du cas de ce YouTuber un exemple. Est-ce que les choses vont changer suite à cette condamnation ? Les vidéos qui utilisent du contenu protégé, notamment des séquences d'anime, sont nombreuses sur la plateforme. Si les détenteurs de droits se montrent encore plus intraitables avec les vidéastes qui utilisent leur contenu en le monétisant, une vraie fracture risque de se créer. En général, ça ne va pas aussi loin et les vidéos sont simplement démonétisées et les créateurs avertis, mais ce cas rare pose question.

Cette histoire rappelle un peu celle du hacker qui avait fait fuiter plus de 90 vidéos de gameplay de GTA 6 l'an dernier. Son cas est quand même différent, car on parle ici de données récupérées par piratage avec en plus du chantage derrière. Finalement, le hacker n'avait écopé d'aucune condamnation puisqu'il était mineur aux moments des faits et que des psychiatres l'avaient considéré inapte à recevoir son jugement.