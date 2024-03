En parallèle à une PS5 Pro visiblement mal aimée des développeurs, la Xbox Series X va aussi avoir droit à un nouveau modèle cette année. Selon plusieurs rumeurs, il ne s'agirait toutefois pas nécessairement d'une itération plus puissante. Il était plutôt question d'une version 100% numérique toute de blanc vêtue. Ces images leakées semblent le confirmer... et ça jette à première vue un certain froid.

La Xbox Series X mise au frigo par son nouveau modèle ?

Ces images leakées de la nouvelle Xbox Series X auraient été envoyées en exclusivité à eXputer. Elles affichent le nouveau modèle dans toute sa relative gloire et sous tous les angles, avec un design pratiquement identique à la console originale, mais en blanc. Le lecteur de disque est par ailleurs bien absent, comme le laissaient entendre les dernières rumeurs à son sujet. On remarque enfin au dos de la console une copie carbone de la connectique de la console haut de gamme de Microsoft. Même si ces clichés s'avèrent très convaincants, il convient toutefois de prendre la chose avec de prudences pincettes. À noter cela dit qu'un nouveau modèle de la console a été récemment certifié en Corée du Sud. Il pourrait bien s'agir de celui présenté ici en images.

Cela n'a en tout cas pas empêché les internautes de réagir à ces images volées. Et le consensus général n'est a priori pas très reluisant vis-à-vis de ce nouveau modèle. Certains y voient encore plus un frigo avec cette couleur blanche. Microsoft avait d'ailleurs beaucoup aimé la blague et vendu un frigidaire reprenant le design de la Xbox Series X. Mais la plaisanterie va ici peut-être un peu trop loin. L'orientation 100% numérique de ce nouveau modèle fait également l'objet d'une réception assez froide. C'est d'ailleurs apparemment sur ce seul point que cette nouvelle itération va apporter des améliorations. D'après eXputer, elle portera en effet bien son nom de refresh avec un dissipateur thermique amélioré. Pour le reste de la fiche technique, pas ou peu de nouveautés sont apparemment à prévoir. Il conviendra toutefois d'attendre une présentation officielle pour en avoir le cœur net.

Une fenêtre de sortie et un prix qui échauffent les esprits ?

En plus des images volées de la nouvelle Xbox Series X, une fenêtre de sortie et un prix ont été avancés. La console blanche et 100% numérique pourrait arriver courant de l'été. Son prix ? C'est là que le bât blesse, puisqu'elle pourrait être vendue... au même prix que le modèle original. Si tel est le cas, la note s'avère très salée, puisqu'on perd un lecteur de disque, compensé apparemment seulement par un meilleur refroidissement.

Une fois encore, tout ceci est à prendre avec précaution. Quoi qu'il en soit, la réception assez froide de ces images par la communauté n'est pas encourageant pour Xbox. La marque semble être en ce moment perdre pied. Quelques éditeurs tiers ne lui porteraient plus le même intérêt qu'avant, et le sort de ses exclusivités pourrait à nouveau être remis en question. Qui plus est, Phil Spencer avait affirmé par le passé que la branche gaming de Microsoft continuerait de vendre des jeux au format physique. Une déclaration assez paradoxale, au vu de cette Xbox Series X incapable de les lire. Son avenir sera-t-il plus radieux avec une présumée console portable native en préparation et la Series X 2 ? Espérons-le pour la marque et ses fans.