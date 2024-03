Xbox semble donc vouloir son propre Steam Deck pour renforcer son écosystème. C'est en tout cas ce que l'on a pu entendre du côté de personnes très au fait des activités de la filiale de Microsoft. Et contrairement à ce que l'on pourrait passer, il ne s'agirait pas d'une console portable centrée sur le Cloud comme celle de Logitech.

Xbox travaillerait sur sa propre console portable

En février, nous avions déjà entendu des rumeurs selon lesquelles la prochaine console Xbox Series 2 s'inspirerait de la Nintendo Switch. Il semblerait toutefois que la firme gaming de Microsoft ait deux projets bien séparés s'agissant de son hardware. Sarah Bond, Présidente de Xbox, a en effet laissé miroiter les plans du groupe durant le dernier podcast officiel. « Nous avons encore d'excitantes nouvelles à partager durant les vacances côté hardware. Nous sommes également investis dans la feuille de route de la prochaine génération. Notre but est de fournir le plus grand bond technologique jamais vu ». Voilà qui annonce la couleur, alors que la One et les Series X/S n'ont pas eu le succès escompté par Microsoft.

Parmi les plans hardware du géant américain, une console portable serait donc également en chantier. C'est en tout cas ce qu'a rapporté Jez Corden dans un récent podcast de Xbox Two. « Je sais qu'ils travaillent sur de nouveaux prototypes de console portable ». Alors que cette bonne vieille Nintendo Switch règne en maîtresse et se vend toujours comme des petits pains, une telle stratégie n'est pas surprenante en soi.

Plus l'équivalent d'un Steam Deck que d'une Logitech G Cloud

Le profond intérêt de Xbox pour le Cloud Gaming n'est pas un secret. De nombreux efforts ont été faits en ce sens, grâce au soutien majeur d'Azure, propriété de Microsoft. La firme dispose ainsi d'une force de frappe considérable sur le terrain du Cloud. C'est d'ailleurs l'un des points de friction soulevés durant le feuilleton du rachat d'Activision Blizzard. Pour autant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la console portable en préparation ne serait pas centrée sur cette technologie dite « d'avenir » comme la Logitech G Cloud. C'est en tout cas ce qu'a affirmé une fois de plus Jez Corden. « Non, il ne s'agirait pas d'une console basée sur le Cloud, mais d'une console portable Xbox native ».

Nous aurions donc bien entre les mains un double concurrent du Steam Deck. D'une part, Microsoft pourrait utiliser le système d'exploitation basé sur Windows que nous avons notamment pu voir sur la ROG Ally. D'autre part, cette console devrait naturellement servir à renforcer l'écosystème de Xbox. Elle pourrait donc intégrer le Game Pass et être cross-plateforme avec un PC sous Windows et les consoles Series X/S. Si tout cela apparaît particulièrement plausible, il convient bien sûr d'attendre une annonce officielle pour en avoir le cœur net. Sur ce point, le travail sur des prototypes ne garantit en rien leur exploitation. Peut-être en apprendrons-nous plus, comme l'a indiqué Sarah Bond, lors des prochaines vacances.