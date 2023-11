Si dernièrement en allumant votre console vous aussi vous avez été harcelé par une publicité non désirée qui a assiégé votre écran d'un coup, sachez que vous n'êtes pas les seuls concernés. Ce "problème" a été relevé par un très grand nombre de joueurs et ça fait grandement rager. Oui, rager. C'est le mot poli pour dire que ceux qui ont eu affaire à cette publicité sont en train de se faire entendre sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est visiblement pas un problème, c'est bel et bien volontaire et ça ne passe pas.

La bonne idée (non) de Microsoft rend fous les utilisateurs de Xbox Series

Une immense pop-up qui prend tout l'écran et vous propose de passer à la caisse pour acheter un jeu. Non, nous ne sommes pas sur mobile au lancement d'une application douteuse, mais bien sur Xbox Series. Un grand nombre d'utilisateurs sont venus se plaindre après avoir eu droit à une publicité non désirée leur proposant d'acheter Call of Duty Modern Warfare 3. Une fenêtre qui prend en otage tout l'écran et qui demande d'être manuellement fermée, alors que ce dernier vient de clôturer son deal historique pour acquérir Activision. Coïncidence ? Les joueurs ne pensent pas justement et on aurait bien du mal à leur donner tort.

À l'heure où les augmentations de prix sont légion, où les services commencent à coûter un bras et où les publicités sont légion (oui, je vois déjà venir vos commentaires...), Microsoft n'a pas eu la meilleure des idées... Une stratégie agressive pour un jeu qui se vend déjà par palettes entières. Mouais... Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Microsoft opte pour cette méthode sur Xbox Series, puisqu'il l'avait déjà fait pour Starfield et Forza Motorsport. C'est donc assez récent, mais ça ne passe pas du tout auprès des joueurs. Reste maintenant à voir si Microsoft changera son fusil d'épaule prochainement ou pas. En attendant, il va falloir faire avec.