Les Xbox Series intègre des fonctionnalités fortement appréciées par les utilisateurs de ces deux plateformes comme le Quick Resume. Cela permet de conserver 5 à 7 jeux en pause en arrière-plan. De cette manière, vous pouvez reprendre directement votre partie là où vous vous êtes arrêtés. Il est également possible de jouer à ses anciens jeux Xbox et Xbox 360 via la rétrocompatibilité, une option très prisée par toutes celles et ceux qui ont envie de se refaire des titres plus anciens. Cette fonctionnalité importante est cassée pour certains, mais voici des solutions si vous êtes concernés.

Une fonctionnalité HS pour certains sur Xbox Series X|S

La rétrocompatibilité en rade sur Xbox Series X|S ? Oui, mais pas pour tout le monde. Sur la Toile, certains se plaignent d'un message d'erreur lorsqu'ils tentent d'installer un jeu 360 sur leur console. Cette procédure finit par échouer et l'interface indique alors que « Il y a un problème pour obtenir ce contenu actuellement ». Si tout le monde n'est pas touché, le souci est bien réel et a été reconnu par un développeur Xbox, OscarK, dans les forums de ResetERA. « Nous avons identifié le problème. Il s'agit d'une régression de l'expérience utilisateur due à la mise à jour d'août 2024. Les disques avec un minimum de métadonnées, comme ceux de la Xbox 360, génèrent une exception qui fait qu'ils sont traités comme des disques non pris en charge. Les systèmes d'installation, d'activation et de licences sous-jacents n'étant pas affectés, il existe quelques solutions de contournement ».

Comme précisé par le développeur, si vous rencontrez un problème de rétrocompatibilité sur Xbox Series, il y a des astuces temporaires. « Nous travaillons sur un correctif en interne et nous effectuons des tests pour nous assurer que cela ne se reproduira pas à l'avenir » ajoute t-il. Si vous êtes touchés par ce phénomène, voici les choses à essayer :

Activer la lecture automatique. Pour cela, rendez-vous dans « Paramètres », « Périphériques », « Connexion » et « Disque ». De là, vous verrez l'option pour lire automatiquement le disque

Forcer l'installation du jeu depuis l'application mobile Xbox

Le développeur n'a pas communiqué d'information sur la fenêtre de déploiement pour la mise à jour, mais les équipes sont dessus.

Crédits : laserondo via Reddit.

Source : ResetERA, Reddit.