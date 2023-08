Si Steam propose des jeux gratuits régulièrement, Microsoft aussi aime bien faire plaisir à ses joueurs Xbox Series et surtout à ses abonnés Xbox Game Pass Ultime et Xbox Live Gold. Chaque semaine, la firme offre la possibilité de jouer gratuitement à plusieurs jeux pour un temps limité à tous ses abonnés. Et si le Xbox Live Gold disparaîtra prochainement au profit du Xbox Game Pass Core, l’offre des Free Play Days, elle, ne bougera pas !

Si Steam propose des jeux gratuits régulièrement, Microsoft aussi aime bien faire plaisir à ses joueurs Xbox Series et surtout à ses abonnés Xbox Game Pass Ultime et Xbox Live Gold. Chaque semaine, la firme offre la possibilité de jouer gratuitement à plusieurs jeux pour un temps limité à tous ses abonnés. Et si le Xbox Live Gold disparaîtra prochainement au profit du Xbox Game Pass Core, l’offre des Free Play Days, elle, ne bougera pas !

Cette semaine, la firme Xbox vous donne l’occasion d’essayer gratuitement pas moins de 4 jeux sans verser un centime de plus que votre abonnement Game Pass ou Live Gold. Les Free Play Days de cette fin août mettent à l’honneur de petits jeux indépendants, dont certains sont très appréciés, mais aussi et surtout une énormissime exclusivité Xbox, un system seller même.

4 jeux jouables gratuitement sur Xbox Series pour tous les abonnés

Au menu de ces Free Play Days donc, on retrouve Blasphemous, premier jeu de ce qui est désormais devenu une saga depuis l’annonce de Blasphemous 2. Ce dernier sortira d’ailleurs d’ici quelques jours, et notre test est déjà disponible. La licence Blasphemous, développée par un petit studio espagnol, mélange de metroidvania et de souls-like, la franchise a rencontré un joli petit succès auprès des joueurs et des critiques.

Ensuite, c’est le petit jeu Let's Build a Zoo qui s’offrira à vous quelques jours. Un jeu de gestion tout mignon où, à la manière d’un Planet Zoo ultra light, vous devez construire et gérer un petit zoo coloré.

Et dans le cas où la difficulté d’un souls-like et les animaux tout ronds ne vous intéressent pas, il vous reste encore The Knight Witch, un jeu de plateforme absolument superbe qui, en plus d’avoir un gameplay aux petits oignons, s’avère être un vrai régal pour les yeux. Le jeu opte en effet pour une direction artistique proche du dessin animé et c’est une réussite totale.

Une énorme exclusivité à tester absolument

Enfin, si définitivement les jeux indépendants ne vous intéressent pas, sachez que, comme sur Steam, une énorme exclusivité Xbox se laisse approcher le temps d’un gros week-end. Cependant ici cela ne concerne finalement que les abonné au Xbox Live Gold puisque le jeu est disponible dans le Xbox Game Pass depuis son lancement. Ce jeu, c’est Forza Horizon 5, un énorme jeu de course auto en open world. Véritable system seller, FH5 vous envoie au Mexique dans un monde ouvert absolument sublime où vous pourrez rouler à votre envie au volant de plusieurs centaines de véhicules. Le jeu est régulièrement mis à jour avec du contenu gratuit et payant. Il a d’ailleurs reçu une grosse mise à jour il y a peu.

Blasphemous

Let's Build a Zoo

The Knight Witch

Forza Horizon 5

Comme d’habitude, tous les jeux de la liste sont jouables gratuitement jusqu'au 20 aout 23h59. Il faudra donc passer à la caisse à la fin des Free Play Days si vous souhaitez continuer à y jouer. Qu’à cela ne tienne, votre progression et vos sauvegardes pourront être transférées si vous souhaitez mettre la main définitivement sur vos jeux favoris. Notez par ailleurs que durant les Free Play Days vous pouvez profiter de quelques réductions sur chacun d'eux.