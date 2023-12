À quelques heures des Game Awards 2023, un vieux leak sur une exclusivité Xbox se confirme de plus en plus. Un jeu spécial et surprenant avec des stars.

C'est reparti pour un tour ! Ce soir, dans la nuit de jeudi à vendredi à partir d'1h30, auront lieu les Game Awards 2023. Une cérémonie qui récompense les meilleurs jeux de l'année dans des catégories diverses et variées. Mais le plus intéressant durant cet événement, c'est bien les annonces totalement inédites qui peuvent y être faites. Les éditeurs et constructeurs y seront bien entendu, mais ça ne signifie pas que tout le monde aura quelque chose à dire ou montrer. Et si Xbox se faisait remarquer avec un teasing d'un projet qui est en rumeur depuis plus de deux ans ?

La rumeur enfle sur cette exclusivité Xbox

Vous souvenez-vous de l'énorme leak Nvidia ? En 2021, un listing improbable de jeux compatibles GeForce Now, le service de cloud gaming du fabricant, avait fuité sur le web. Dedans, il y a des références concrètes à des titres non annoncés à l'époque. Une grosse majorité d'entre eux ont été confirmés et sont même sortis entre temps. On pense à GTA Trilogy Definitive Edition, des portages PC de Returnal et God of War ou encore le Project Shaolin. Un nouveau jeu développé pour les plateformes Xbox. C'était en tout cas ce qui avait été soutenu par Jez Corden de Windows Central et le journaliste Jeff Grubb en 2021.

C'est quoi au juste ? Selon eux, il s'agit d'un action-RPG à la troisième personne jouable en coopération à quatre joueurs. Un soft axé sur des combats de mêlée et qui serait un Game as a Service (GaaS). En effet, il avait dit que ce jeu Xbox aurait une campagne d'une dizaine d'heures, mais ne s'arrêterait pas après. Un endgame avec des contenus saisonniers et mises à jour avaient été évoquées. La rumeur mentionnait également la présence de loot pour acquérir des armes et de l'équipement, ainsi que des donjons générés de manière procédurale.

D'après Tom Henderson (via Insider Gaming), le jeu Xbox est toujours en développement et serait actuellement en phase alpha pour une sortie prévue dans un ou deux ans. Au minimum. Les combats rapprochés seraient donc au cœur d'expérience avec un choix d'armes parmi des épées simples ou double etc. Mais le plus intrigant dans l'histoire, c'est l'implication du mythique groupe de rap Wu-Tang Clan.

Crédits : HypeBeast.

Des nouvelles du jeu avec le Wu-Tang Clan de Microsoft

La formation new-yorkaise de hip-pop avec RZA, Method Man ou encore Ghostface Killah serait impliqué dans ce projet. L'implémentation de la musique dans les combats de ce jeu Xbox serait l'un des principaux focus. Le Wu-Tang prêterait ainsi ses musiques, mais dans des versions réarrangés par Just Blaze, dans cette optique. Plus insolite, les membres du groupe seraient jouables. « Ils opèrent comme un buff temporaire qui permet aux joueurs de réaliser des coups ultimes, d'augmenter leur santé et plus » explique Tom Henderson.

Pour pousser l'aspect service, il y aurait un HUB central : le « Quartier ». Un endroit pour vendre le loot récupéré, écouter de la musique, changer son look et certainement améliorer son personnage. En interne, le titre serait présenté comme un « espace d'accueil pour tous les joueurs », avec un accent sur les personnes issus de la diversité. Et ce n'est pas tout.

Henderson ne sait pas quand cette exclusivité Xbox pourrait arriver, mais a en sa possession des vidéos de gameplay. Project Shaolin serait un jeu « lumineux, coloré » et profiterait d'une direction artistique « animée », ce qui peut vouloir tout dire et rien à la fois. Mais pour être plus clair, l'insider indique un style d'animation dans la lignée des films Spider-Man Into the Spider-Verse. Enfin, toute l'action se déroulerait dans un monde ouvert qui vise à « brouiller les frontières de la réalité ». Rendez-vous aux Game Awards 2023 ? Peut-être qui sait, ne serait-ce qu'un mini-teasing pour confirmer ce nouveau leak.