Les Xbox Series s'offrent toutes les deux une édition exceptionnelle et ultra limitée aux couleurs d’une des séries les plus tendance en ce moment.

Il y a peu, c'est Sony qui nous annonçait il y a peu le lancement officiel de son programme PlayStation Playmakers avec un partenariat inattendu, une couleur de PS5 unique et une manette DualSense collector. Maintenant, c’est au tour de Microsoft de sortir le grand jeu pour créer l’événement lui aussi. La firme verte nous dévoile en effet deux nouvelles Xbox Series aux couleurs d’une célèbre série Disney + et une manette unique dans la foulée.

Des Xbox Series collector

Et c’est la série The Mandalorian qui a été choisie par Microsoft pour ce partenariat exceptionnel (ou l'inverse). Pour marquer la diffusion de la nouvelle saison sur Disney +, Microsoft et Disney ont décidé de créer l’événement ensemble en fusionnant leur deux univers. Pas de jeux exclusifs donc, mais bien deux nouvelles consoles en édition ultra limitée, puisque si vous comptez mettre la main dessus, il faudra en effet participer à un concours qui se tient sur les réseaux sociaux du 1er mars au 11 mai 2023.

Comme lors du partenariat avec Stranger Things, Microsoft propose ici un nouveau design exclusif pour sa Xbox Series X et sa Xbox Series S. Une manette custom est également de la partie et sera livrée dans un étui duveteux.

The Mandalorian met le paquet pour faire sa pub

Comme si ça ne suffisait pas, le concours permet également de gagner une réplique du Landau de Baby Yoda taille humaine et entièrement redesign pour devenir une station de jeu à part entière. Station de recharge des accessoires, porte gobelet, siège custom, coussins massants et des supports pour poser ses manettes ou encore son casque. Toutefois, cette station de jeu personnalisée est malheureusement réservée aux joueurs américains, ou toute personne résidente sur place, en participant via le service Microsoft Rewards. Donc à moins que vous soyez sur place, vous ne pouvez que vous rincer l'œil.