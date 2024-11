Xbox ne manque pas d'occasions de mettre en avant les grosses sorties les plus récentes avec du contenu gratuit pour habiller l'interface de ses Series X/S. C'est justement la forme que prend la mise en avant du lancement de Dragon Age The Veilguard, sorti le 31 octobre sur ces consoles, ainsi que sur PC et PS5, avec en l'occurrence de nouveaux thèmes dynamiques à télécharger.

Les Xbox Series hissent gratuitement les couleurs de Dragon Age 4

Outre les traditionnels essais gratuits et autres ajouts similaires à destination du Game Pass, les Xbox Series ont également régulièrement droit à du nouveau contenu gratuit. Un des exemples relativement récents les marquants en la matière remonte à juillet dernier, avec le retour sous forme de thème dynamique de l'iconique menu en « lames » de la 360. En-dehors de ce sympathique hommage, hélas parallèle à la fermeture du magasin Xbox Live Arcade, ces thèmes gratuits mettent souvent en vedette les nouvelles grosses sorties en date.

Tel était notamment récemment le cas, au sein de ses propres écuries, de Call of Duty Black Ops 6 ou encore de Shattered Space, le premier DLC majeur de Starfield, malheureusement assez décevant, mais semble-t-il assez beau à regarder pour au moins mériter un thème dynamique à son effigie. Cette fois, il est question de deux nouveaux thèmes dynamiques gratuits aux couleurs de Dragon Age 4 The Veilguard pour les Xbox Series. Nous avons d'un côté le visuel principal et ses couleurs chaudes mettant en avant la Garde du Voile face à un immense dragon. De l'autre, nous avons notre groupe face à la cité de Minrathie, la capitale de l'empire de Tevinter, dans une ambiance bien plus froide et battue par une pluie elle-même également dynamique.

Si le cœur vous en dit, ces deux thèmes relatifs à Dragon Age 4 The Veilguard sont donc téléchargeables dès maintenant et gratuitement pour agrémenter les menus de votre Xbox Series. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ces derniers, courtoisie de GPN Game Pass News sur X.com.

Source : X.com