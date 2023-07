Les joueurs Xbox Series et One abonnés aux Xbox Game Pass ou au service Live Gold peuvent dès maintenant profiter de 4 nouveaux jeux gratuitement. Mais ça ne dure pas éternellement, il faudra faire vite !

C'est une habitude désormais, en plus des entrées régulières dans le catalogue Xbox Game Pass et des jeux offerts grâce au programme Games With Gold, les abonnés aux services de la marque verte peuvent également profiter des Free Play Days. Il s'agit d'une opportunité de tester plusieurs jeux gratuitement et dans leur entièreté durant un peu moins d'une semaine. Généralement, il y a toujours de quoi en finir un ou deux, mais cette fois, ça va être difficile.

4 nouveaux jeux gratuits pour les abonnés sur Xbox Series et One

Pour ces Free Play Days, Xbox a en effet décidé d'être généreuse. Ce sont donc pas moins de 4 jeux qui sont proposés gratuitement à l'essai. La seule condition ? Être abonné au Xbox Game Pass ou au Xbox Live Gold. Vous trouverez ensuite les jeux dans l'onglet dédié via le menu de votre console.

Cette semaine, on retrouve un jeu de simulation automobile ultra apprécié, Assetto Corsa Competizione. Véritable étalon technique, le jeu mise sur la simulation pure et dure, certains iront même jusqu'à vous dire qu'il est plus pointu qu'un Gran Turismo 7 ou n'importe quel Forza Motorsport. Mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas… ce la n'empêche pas Assetto Corsa Competizione de se placer comme un incontournable pour tous les amateurs de simulation auto.

Ensuite, on retrouve Dragon Ball : The Breakers. L'un des tout derniers jeux de la célèbre licence. Dans The Breakers, il n'est pas question de baston épique, mais de survie. Le jeu se présente comme un jeu asymétrique où plusieurs joueurs survivants tenteront d'échapper aux plus grands méchants de la licence comme Cell, Freezer ou encore Boo. Un titre qui n'a pas remporté de gros succès malheureusement, mais qui a tout de même quelques heures de rigolade à proposer.

Enfin, on retrouve le bien plus intime Catan, la version console du célèbre jeu de société stratégique du même nom, ainsi que Serial Cleaner, un jeu d'infiltration tactique en temps réel où l'on devra nettoyer des cartes entières. Au sens propre du terme cette fois. Pas question d'assassiner qui que ce soit, puisque notre travail ici sera plutôt de passer derrière les assassins pour nettoyer les scènes de crime.

Liste des jeux Free Play Days du 13 au 16 juillet

A noter également que si vous comptez vous procurer définitivement l'un de ces jeux vous pourrez profiter de jolies promotions sur ces derniers du 13 au 16 juillet également. Toute progression acquises durant l'essai gratuit pourra être conservée dans la version définitive du jeu.