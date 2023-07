Xbox et Sony ont livré bataille pendant des mois, le premier souhaitant racheter l'un des plus gros acteurs de l'industrie et le second essayant à tout prix l'en empêcher. Un feuilleton qui aura eu ses hauts et ses bas. Ses attaques à la gorge, ses tacles de cours de récré et ses coups d'éclat. Une affaire pleine de chiffres, de révélations et de compromis.

Mais ça y est, nous y sommes, le bout du tunnel.

La FTC a perdu son ultime procès, et s'est vu refuser l'injonction qui lui aurait permis de bloquer le rachat d'Activision Blizzard. Xbox s'en est donc sorti grand vainqueur, faisant même reculer d'un pas les régulateurs britanniques qui ont décidé eux aussi de lâcher l'affaire en échange d'un compromis. Les bruits courent que Microsoft serait prêt à faire de gros sacrifices pour les calmer définitivement. C'est donc officiel, Microsoft a le champ libre.

Activision Blizzard chez Xbox, un rachat historique !

Et c'est une affaire qui peut très rapidement être conclue puisque depuis ce samedi 15 juillet à 9h00 heure française, Microsoft/Xbox peut officialiser son rachat dès qu'il le souhaite. Le verdict juridique sera quant à lui officialisé le 18 juillet prochain. On parle ici d'un deal de près de 70 milliards de dollars. Une somme colossale, astronomique même, bien supérieure à tous les autres rachats de ces dernières années et ce, même si on les cumule et que l'on mélange les entreprises. C'est du jamais vu et pourtant, c'est le prix que compte aligner Microsoft pour faire entrer Activision Blizzard dans son écurie.

Call of Duty, Diablo, Overwatch, World of Warcraft, Crash Bandicoot ou encore la myriade de jeux mobiles de Kings, filiale d'Activision, dont le légendaire Candy Crush… Une quantité folle de licences ultra populaires et surtout, ultra lucratives finiront donc sous l'égide Xbox d'ici peu. C'est d'ailleurs pour l'une d'elles que Sony s'est, au départ, battu corps et âme. Call of Duty était en effet dans le viseur du géant japonais piloté par un Jim Ryan qui ne voulait pas lâcher le morceau. Pour lui, il était hors de question de retrouver le FPS le plus puissant de tous les temps dans le camp de son adversaire.

On attend désormais plus qu'une chose, la validation définitive et l'annonce en grande pompe de Xbox et Activision Blizzard. Pour certains, ce rachat sonnera également comme un soulagement puisqu'Activision a dernièrement été secoué par de nombreuses affaires de harcèlement, de licenciements abusifs, etc… Bobby Kotick, actuellement à la tête d'Activision, devrait d'ailleurs quitter son poste avec effet immédiat lors du rachat. C'était en tout cas ce qui avait été dit au moment de l'annonce du rachat. Et certains n'attendent que ça.

Quel impact pour l'industrie ?

Une telle secousse laissera forcément des traces. Quand bien même Xbox s'est défendu en disant que ça ne changerait pas grand-chose, le fait est que la firme aura dans ses valises une partie des licences les plus lucratives au monde, Call of Duty et les jeux mobiles en tête. La marque verte a également affirmé vouloir se placer davantage sur le marché du cloud gaming, mais a fait finalement de nombreuses concessions à ce sujet. Il n'y aura très certainement pas de domination du marché, mais les choses pourrait bien bouger avec ce rachat.

Côté console, Xbox est à la bourre et a perdu la fameuse guerre des consoles (oui, la fameuse !). Ce sont les chiffres qui le disent. Qu'on le veuille ou non, c'est Nintendo qui domine avec sa petite Switch et ne demande rien à personne, quand bien même Big N est toujours mis de côté lorsque l'on parle de Xbox et Sony, en témoigne d'ailleurs le récent procès avec la FTC. Ensuite, on retrouve Sony qui lui emboîte le pas, laissant ainsi Microsoft bon dernier dans ce trio avec ses Xbox. Difficile d'imaginer qu'un tel rachat change quoique ce soit, d'autant que la marque verte n'a jamais vraiment voulu casser la baraque avec ses Xbox Series. L'idée est plutôt ici de vendre du service, un écosystème et d'être présent partout. Et pour ça par contre, Xbox est plutôt doué.

Les services, c'est bien le dada de la marque verte. Même si Sony peut fièrement revendiquer un nombre bien supérieur d'abonnés à son PS Plus (en cumulant toutes les formules), c'est pourtant Xbox qui remporte la mise avec son Xbox Game Pass. Les abonnés sont légion et surtout, le service jouit d'une aura toute particulière grâce à ses nombreux jeux disponibles dès leur sortie et des promesses à tout bout de champ. Même si ce dernier a pris du plomb dans l'aile récemment, à cause de l'absence de licences exclusives Xbox ou alors, le lancement raté de ces dernières, comme Redfall, le fait est que le Xbox Game Pass reste un incontournable pour beaucoup. Il ne fait ici aucun doute que l'arrivée des jeux Activision Blizzard dans le Xbox Game Pass poussera quelques joueurs à passer à la caisse. Nous n'y sommes pas encore, mais il est plus que probable que Call of Duty y arrive à l'avenir. D'ici 2025 d'après les bruits de couloir. Et qui dit abonnés au Xbox Game Pass, ne veut pas forcément dire Xbox Series. Pour rappel, le service est également disponible sur PC et aussi accessible via le Cloud, troisième branche sur laquelle mise Xbox.

La vraie force de frappe de chez Xbox

Le Cloud Gaming est encore au stade où il cherche à se faire une place chez tout le monde, mais pédale un peu dans la choucroute. Chaque acteur tente de s'y installer sans vraiment percer pour le moment. Mais c'est quelque chose qui suit une dynamique à la hausse et qui devrait grandir encore dans les années à venir, en même temps que la tendance du tout numérique et l'émergence des plateformes portables (ROG Ally, Steam Deck, Logitech G Cloud…), qui deviennent de plus en plus accessibles au grand public. Ca tombe bien n'est-ce pas ? Et c'est bien ici que souhaite se placer Xbox au lieu d'attendre et de devoir prendre le train en marche. Et il faut dire que le Cloud Gaming colle parfaitement avec sa volonté d'être accessible partout. À voir donc.

C'est une certitude, il va y avoir du changement. Reste maintenant à savoir quand et dans quelle proportion. Ce qui est sûr, c'est que le marché devrait être dynamisé. Même s'il est certain que Nintendo, en bon outsider, continuera de faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est Sony qui pourrait bien passer à la seconde et prendre des risques. Choses que l'entreprise ne fait pas forcément ces derniers temps, préférant capitaliser sur son aura et ses licences fortes déjà bien installées. On sait toutefois que l'entreprise sait avoir du répondant, en témoigne notamment la transformation du PS Plus en trois offres alléchantes pour combattre le Xbox Game Pass sur son propre terrain.

Et les jeux dans tout ça ?

Mais ce qui nous intéresse nous, les joueurs, ce sont les jeux. Que vont-ils devenir ? Ça c'est une question à laquelle personne ne peut encore répondre. Il est certain que certaines licences deviendront prochainement exclusives ou que de nouvelles IP arriveront. Maintenant, si vous êtes un joueur assidu de Call of Duty, ne vous en faites pas. Il est prévu que la licence reste multiplateforme encore pour un bon moment. Et ce, même si elle finit par débarquer sur le Xbox Game Pass.

Ce qui pourrait être une bonne nouvelle en revanche, c'est surtout que l'on pourrait bien voir réapparaître des licences un peu mises de côté, comme Crash Bandicoot ou encore Spyro par exemple, que les fans réclament. Puisque même si le marsupial est présent dans le spin-off Crash Team Rumble, il ne s'agit pas du Crash Bandicoot 5 que tout le monde attend. Le petit dragon violet de son côté n'a pas donné signe de vie depuis l'arrêt des Skylanders et l'apparition de la trilogie remasterisée des trois premiers jeux de la licence.

Blizzard de son côté devrait quant à lui continuer sur sa lancée avec Overwatch 2 qui enchaîne les saisons, Diablo 4 qui aura bel et bien le droit à sa saison 1, World of Warcraft qui coule des jours heureux et peut-être même bien le retour de Starcraft prochainement. Nous verrons, l'acquisition définitive d'Activision Blizzard se fera très certainement dans les prochains jours.

Et vous, que pensez-vous de ce rachat ? Qu'attendez-vous de Microsoft et Xbox désormais ?