Même si Microsoft axe sa stratégie autour du Xbox Game Pass, les consoles Series X|S représentent une partie non négligeable du marché. Malheureusement pour la firme de Redmond, cette génération est encore extrêmement compliquée tant la PS5 continue de creuser l'écart. Il y a un véritable gap entre les différentes consoles puisque selon les chiffres, il s'est vendue 61,7 millions de PlayStation 5 pour environ 28 millions de Xbox Series X|S. Un constat sans appel qui pourrait conduire le constructeur vert à devancer ses concurrents dans les prochains mois... ou pas.

Une nouvelle Xbox Prime disponible en 2026 ?

« Nous ne sommes pas là pour surpasser Sony ou Nintendo » a admis le patron de Xbox, Phil Spencer, en 2023. Cet été, il a aussi confessé avoir besoin de PlayStation, mais également de Nintendo, pour réussir la transformation du multiplateforme et ainsi générer toujours plus de revenus pour répondre aux exigences de Microsoft. « Il y a beaucoup de pression chez Microsoft d'un point de vue business et financier. La barre est placée très haut en terme de comptes à rendre à la société ». Et le ratio de ventes en défaveur des Xbox Series X|S est une épine dans le pied de la société, quand bien même la stratégie dépasse ce modèle traditionnel.

Quelle(s) solution(s) pour relever la barre ? Étant donné que la génération actuelle est pliée, l'entreprise pourrait décider de sortir une console Xbox de nouvelle génération dès 2026. Depuis quelques heures, une rumeur affirme d'ailleurs que c'est le plan actuel.

« Prenez ceci avec d'énormes pincettes, mais j'ai entendu que la prochaine console doit toujours arriver en 2026. Elle s'appellera Xbox Prime. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'un nom de code ou du nom réel. J'ai aussi entendu que le prochain Call of Duty d'Infinity Ward est toujours considéré comme un jeu de lancement » explique l'internaute TheGhostOfHope, connu pour ses leaks sur Call of Duty. Un leak étonnant dans la mesure où les Xbox Series n'auront que six ans en 2026, ce qui représenterait le cycle de vie le plus faible avec celui de la toute première console.

Une rumeur démentie

La nouvelle Xbox disponible avant la PS6 ? Pas selon Jez Corden de Windows Central qui a tenu à faire une mise au point sur la rumeur. « Ils développent une nouvelle console bien sûr, mais il n'y a pas de lancement de la Xbox Prime prévue en 2026 » a-t-il déclaré en réaction d'un post X de TheGhostOfHope. De l'aveu même de Phil Spencer, Microsoft étudie également la possibilité de sortir une Xbox Portable. Un prototype est bien en développement à l'heure d'écrire ces lignes, mais il faudra « attendre au moins quelques années pour le découvrir » a indiqué Spencer. Big N avec sa Nintendo Switch 2 et les autres constructeurs vont donc pouvoir conserver leur avance sur ce marché.

