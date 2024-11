La mise à jour Xbox de novembre 2024 est disponible progressivement et apporte tout un lot de changements sur consoles et PC, mais aussi au niveau des accessoires.

Avant de récupérer les jeux Xbox Game Pass du week-end, vous allez probablement être invités à mettre à jour votre machine. L'update de novembre 2024, qui est déployée progressivement depuis quelques heures, a fait son apparition après une phase de test pour les membres Insiders. Quoi de neuf ? Voici toutes les nouveautés contenues avec cette nouvelle maj système de novembre 2024.

Les nouveautés de la mise à jour Xbox de novembre 2024

Il y a donc du nouveau pour l'ensemble des plateformes de l'écosystème Xbox, consoles comme PC, avec la mise à jour de novembre 2024. Pour commencer, Microsoft annonce le retour des demandes d'amis. Désormais, les joueuses et joueurs peuvent devenir ami avec quelqu'un ou seulement le suivre pour voir le contenu partagé par cette personne, un club ou un jeu. « Les relations d’amitié sont réciproques et basées sur une demande d’approbation, ce qui vous donne plus de contrôle sur qui peut voir vos informations de joueur » explique le blog Xbox Wire. Les paramètres de notifications de relations et de confidentialité, ont été également mis à jour sur consoles, les applications Xbox Windows et mobile, ainsi que sur le site.

En parlant de l'application PC Windows, elle fait aussi peau neuve avec une nouvelle page d'accueil. Il se peut qu'elle n'apparaisse pas encore en raison du déploiement progressif, mais c'est un changement de cette mise à jour de novembre 2024. Qu'est-ce qui change ? Il y a l'expérience « Jump back in / Revenir en jeu » en mode compact, afin d'accéder plus facilement aux derniers jeux lancés. De plus, cette page d'accueil rassemble maintenant les contenus les plus récents du Xbox Game Pass, ainsi que ceux du Microsoft Store, et un peu de promo avec les dernières actus, les recommandations en fonction de vos habitudes, les jeux gratuits et offres spéciales temporaires.

D'autres changements dévoilés

L'écosystème Xbox profite d'une meilleure expérience de recherche d'après les notes de cette mise à jour de novembre 2024 boostée par l'IA. Pour mettre la main plus rapidement sur un jeu, ou un contenu en rapport, les résultats devraient être plus précis. « Vous pouvez désormais chercher des jeux par des termes comme « jeux de simulation agricole avec pêche » ou « FPS avec des zombies » et obtenir des résultats pertinents ».

Pour les possesseurs d'une Xbox Series X|S ou One, il y a aussi des nouveautés bien spécifiques, avec davantage d'options de personnalisation pour votre image de joueur. Autrement dit l'avatar qui s'affiche à côté de votre pseudonyme. Il est possible de se créer un visuel sur-mesure en zoomant et en recadrant l'image d'origine pour ajuster l'arrière-plan d'accueil.

Au rayons des accessoires, les sticks de la manette Xbox Elite Series 2, qui n'est pas incluse avec les Series X|S, ont leur propre outil de calibration des sticks pour corriger d'éventuels dysfonctionnements mineurs. Et vous pouvez faire de même avec les gâchettes, à la fois pour cette manette haut de gamme et la classique. Pour les personnes en situation de handicap, il y a de chouettes avancées avec l'association des directions des sticks à boutons via la Elite Series 2 ou le Xbox Adaptative Controller, et le mapping des mouvements de souris sur ces deux accessoires. En ce qui concerne l'adaptative Controller, vous pourrez même ajuster le bouton de point de vue pour contrôler le stick opposé.















Source : blog Xbox Wire.