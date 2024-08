Alors que l'industrie du jeu vidéo traverse une bien mauvaise passe après l'énorme essor provoqué par la pandémie de coronavirus, Xbox a besoin de changer pour rester dans la course, si l'on en croit son patron Phil Spencer. C'est en tout cas ce qu'il a avancé dans le cadre d'une interview à l'occasion de la Gamescom 2024.

Xbox doit s'adapter pour survivre, explique Phil Spencer

Entre de regrettables vagues de licenciements et fermetures de studios et des exclusivités consoles telles que Starfield et Hellblade 2 qui n'ont pas fait l'unanimité, Xbox commence doucement mais sûrement à remettre en question son avenir. Des premiers signes en ce sens se sont manifestés avec le portage de jeux first-party tels que Sea of Thieves et Hi-Fi RUSH sur PS5/Switch. DOOM The Dark Ages sortira également courant 2025 sur PC, Xbox Series et PS5, à la même date. Dernier coup d'éclat en ce sens : l'annonce de la sortie d'Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PC, quelques mois après son arrivée prévue le 9 décembre sur PC et Xbox Series.

Malgré un climat assez froid pour l'industrie du jeu vidéo, Phil Spencer dépeint un avenir empreint d'espoir pour la branche gaming de Microsoft, mais également semé d'embûches. « Ce que je vois, c'est que nos franchises deviennent plus fortes, nos joueurs Xbox sont plus nombreux que jamais, et notre entreprise fonctionne. Mais il est vrai que, au sein de Microsoft, la barre est placée très haut, et nous avons énormément de comptes à rendre à cette énorme société, afin de recevoir l'incroyable soutien auquel nous avons droit ».

Une énorme pression du jeu vidéo pour l'industrie qui doit être évacuée

« En conclusion, je dirais que l'industrie du jeu vidéo est sous une forte pression. Elle n'a fait que grandir depuis des mois, et ses acteurs cherchent des solutions pour grandir. En tant que fans de ce média, nous devons anticiper plus de changements dans la manière traditionnelle de développer et distribuer les jeux. Tout cela va changer pour tout le monde, pas que chez Xbox. In fine, il nous faut des meilleurs jeux auxquels le plus grand monde peut jouer. Si ce n'est pas notre objectif principal, c'est que quelque chose ne va pas ».

Que cela prenne la forme d'autres partenariats entre Xbox et PlayStation et Nintendo (notamment sur la Switch 2 ?), ou des jeux moins ambitieux et donc moins risqués, ou un mélange de tout cela, l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, celui-ci semble définitivement marqué pour le changement, pour sauver ce qui peut l'être.

Source : Knoebel sur X.com