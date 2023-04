Les jeux de mai 2023 des Xbox Games With Gold viennent d’être annoncés et s’ils sont timides, ce sont tout de même deux jolies trouvailles dans leur genre.

En plus des jeux qui débarqueront prochainement dans le Xbox Game Pass, Microsoft nous dévoile ceux qui seront offerts à l’occasion des Games With Gold du mois de mai 2023. S’ils étaient extrêmement généreux auparavant, malheureusement, ils sont désormais bien plus timides, surtout si on les compare aux entrées du Game Pass. Néanmoins, c’est toujours l’occasion de découvrir une ou deux pépites de temps en temps. En mai, ce sont notamment deux très bons jeux dans leur genre qui sont offerts, dont un Star Wars histoire de surfer sur la vague Jedi Survivor, excellent jeu de la franchise.

Un jeu Star Wars et un indé dans les Xbox Game With gold de mai 2023

Après un mois d’avril avec le jeu multijoueur Out of Space et Peaky Blinders: Mastermind, adaptation de la célèbre série disponible sur Netflix, ce sont Star Wars Racer et Hoa qui sont offerts pour le mois de mai 2023. Deux jeux plutôt efficaces dans leur genre.

Le premier nous fera piloter de nombreux vaisseaux dans des courses intenses vu la première fois dans La Menace Fantôme, tandis que le second est un titre indé poétique à la patte artistique évidente.

Star Wars Racer - disponible du 1 au 31 mai

- disponible du 1 au 31 mai Hoa - disponible du 16 mai au 15 juin

Star Wars Racer, pour se taper la bourre sur Tatooine

Sortis en 1999, Star Wars Racer est un jeu de course où l'on peut incarner le jeune Anakin Skywalker avant qu'il ne devienne celui que l'on connaît tous désormais sous le nom de Dark Vador. Dans sa jeunesse, le futur Jedi corrompu était un pilote prodigieux qui n'hésitait pas à mettre les mains dans la mécanique en retapant de vieux vaisseaux. Le jeu nous offre donc l'opportunité de participer a différentes courses en pilotant tout un tas de vaisseaux hyper rapides. Si jouer Anakyn ne vous enchante pas des masses, vous pourrez alors vous tourner vers près d'une vingtaine d'autres pilotes pour tenter de remporter la victoire sur pas moins de 25 circuits. À son époque, le jeu avait fait sensation, bien qu'il est plutôt vieilli, c'est toujours sympa de jeter un coup d'œil dans le rétro de temps en temps.

Hoa, pour ne pas dire ouah !

Hoa est quant à lui un petit jeu indépendant poétique comme tout où l'on incarne une petite fée cherchant à retourner dans son village natal pour le nourrir de ses pouvoirs. Un voyage plein de poésie donc doté d'une direction artistique faite main qui fait un bien fou à la rétine. Le jeune enchaîne les tableaux colorés dans un déluge de plateforme ponctué d'un peu de puzzle ici et là. Une petite perle indé que l'on aurait du mal à ne pas vous conseiller sur Xbox One et Xbox Series.