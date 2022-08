On connaît d'ores et déjà les premiers jeux qui seront ajoutés au Xbox Game Pass de septembre 2022. Encore un bon mois en perspective pour les abonnés ?

Le mois de septembre se rapproche et une nouvelle salve de jeux sur le Xbox Game Pass avec. Si quelques titres sont encore attendus à leur sortie en août, comme Immortal de Sam Barlow, on connaît déjà une partie des titres qui viendront garnir le catalogue dans les semaines à venir.

Les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass de septembre 2022

Le Xbox Game Pass va encore régaler ses abonnés en septembre 2022. Si Microsoft n’a pas encore révélé la sélection officielle des jeux qui arriveront lors de la première moitié du mois prochain, on sait d’ores et déjà que huit titres seront présents. Le service accueillera en effet plusieurs jeux en day one et comme d’habitude il y en a pour tous les goûts. Entre un jeu de course signé EA, l’Animal Crossing-like de Disney, ou l’un des jeux indépendants les plus acclamés de ces dernières années, la liste des jeux du Xbox Game Pass de septembre s’annonce déjà riche.

Grid Legends (Xbox Game Pass Ultimate/EA Play) - 1 er septembre

(Xbox Game Pass Ultimate/EA Play) - 1 septembre Disney Dreamlight Valley - 6 septembre

- 6 septembre Train Sim World 3 - 6 septembre

- 6 septembre Outer Wilds (Xbox Series X) - 15 septembre

(Xbox Series X) - 15 septembre Beacon Pines - 22 septembre

- 22 septembre Slime Rancher 2 - 22 septembre

- 22 septembre Grounded - 27 septembre

- 27 septembre Moonscars - 27 septembre

Évidemment, cela ne représente qu’une petite partie des jeux qui seront disponible sur le Xbox Game Pass en septembre. Pour connaître les autres titres qui viendront garnir le catalogue, il faudra néanmoins patienter jusqu’à l’annonce officielle de Microsoft. Rappelons que de récentes rumeurs laissent présager un rapprochement avec Ubisoft, laissant penser qu’il y aura encore plus de jeux de l’éditeur.