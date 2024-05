Les derniers jeux du Xbox Game Pass ont permis aux abonnés de mettre la main sur l'action-RPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, et le jeu de stratégie Manor Lords. Deux sorties jeux vidéo d'avril 2024 qui étaient très attendues. Ce mois-ci, Microsoft va littéralement sortir l'artillerie lourde avec une exclusivité Xbox Series X|S et PC très convoitée, Hellblade 2. Une production Ninja Theory qui sera disponible dès la sortie dans l'abonnement XGP. Mais c'est une autre héroïne qui est provisoirement à l'honneur dès aujourd'hui. Prêts pour partir à l'aventure ?

De l'aventure pour le premier jeu Xbox Game Pass de mai 2024

Les premiers jeux Xbox Game Pass de mai 2024 ont été révélés il y a quelques heures. Et il y a du beau monde ! Si vous êtes curieux de découvrir ce qui a précédé It Takes Two, Brothers: A Tale of Two Sons sera accessible pour les abonnés à partir du 14 mai. Enhance Games, les créateurs de Tetris Effect et Rez Infinite, va offrir Humanity. Un casse-tête improbable où il faut notamment gérer des foules d'individus. Rendez-vous le 30 mai prochain pour essayer ce titre indépendant qui sort de l'ordinaire. Si les softs cités jusqu'à maintenant ne vous intéressent pas, ou que vous voulez lancer une nouveauté dès maintenant, le Xbox Game Pass a peut-être ce qu'il vous faut.

Le service vient d'accueillir Tomb Raider Definitive Edition. La version PS4 et Xbox One du reboot de la franchise sorti en 2013. En plus d'améliorations graphiques, cette édition se démarque par son contenu. Elle embarque le jeu de base, le DLC Tomb of the Lost Adventurer et huit cartes pour le multijoueur. Mais aussi des armes et personnages supplémentaires, ainsi que des tenues additionnelles pour Lara Croft. Tomb Raider Definitive Edition est disponible dans le Xbox Game Pass Console, PC et via le xCloud.

Tomb Raider Definitive Edition disponible

Cette aventure revient sur les origines d'une aventurière qui n'est pas encore la Lara Croft aguerrie que tout le monde connaît. Quand bien même celle-ci liquide des dizaines et dizaines d'ennemis tout au long de son périple pour trouver sa voie. Si vous cherchez un épisode à l'ancienne, vous serez probablement déroutés. En revanche, si vous vous attendez à un jeu d'action à la Uncharted, mais en mode Tomb Raider, vous serez servis. Même s'il y a pu avoir des débats sur la direction prise, Tomb Raider 2013 reste un épisode très apprécié. Avec cet ajout, toute la nouvelle trilogie est désormais dans le Xbox Game Pass. En effet, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider, les deux opus suivants, sont toujours dans le service.